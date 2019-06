Las 82 limpiadoras de la UHU al borde del despido tras un concurso de acreedores

La empresa Palicrisa, continua su actividad sin reponer ninguna de las 26 bajas que se han generado por la “brutal” carga de trabajo que soportan

Las 82 limpiadoras de la Universidad de Huelva se encuentran en una situación crítica tras el concurso de acreedores en el que lleva sometido la empresa adjudicataria del servicio, Palicrisa, desde el 18 de octubre de 2018 aduciendo una deuda de 150.000 euros con la Seguridad Social. Los y las trabajadoras de la universidad, muchos de ellos con más de 20 años de experiencia en la universidad y que han sido subrogados por diversas empresas a lo largo de los años, nunca había vivido una situación así, y es que, si nadie lo remedia, el juzgado de Badajoz que atiende la causa (la empresa tiene allí su sede social) podría declarar un ERE extintivo ante la situación de crisis dejando a 82 trabajadores en la calle.

Esta situación de crisis ha hecho también que la empresa, que ganó el concurso público de la Universidad de Huelva, no cubra bajas, ni vacaciones, ni excendencias por lo que cada vez la carga de trabajo es mayor, lo que provoca a su vez nuevas bajas laborales en una espiral que parece no tener fin. En la actualidad en torno al 35% no está trabajando sin que la empresa Palicrisa no haya cubierto un solo puesto. En la actualidad no se cubren 26 bajas y 3 excendencias, además de algunas vacaciones impuestas por turnos.

La mayoría de estos problemas médicos vienen dado por dolores articulares y lesiones propias del trabajo, aunque también hay algunos casos de depresión.

La deuda adquirida con la Seguridad Social ha hecho que ninguna de las empresas que se quedaron detrás en el concurso quieran ahora hacerse cargo de este servicio, ya que por ley tendrían que asumir la deuda. Así, tanto OHL como Ferronol ya han señalado que no les interesa seguir con la limpieza en la Universidad de Huelva.

Fuentes del comité de empresa, consultadas por Diariodehuelva.es, apuntan también a la responsabilidad de la propia universidad que durante estos meses de incertidumbre no ha puesto una sola solución y se ha limitado a señalar que “lo están estudiando los servicios jurídicos”.

Desde el pasado mes de mayo de 2019, los miembros del Comité de Empresa pertenecientes al sindicato UGT y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la UGT-Huelva, han convocado y celebrado concentraciones en la puerta del rectorado de la UHU para reivindicar los constantes incumplimientos de la empresa Palicrisa, quien no cumple con lo previsto en el Convenio Colectivo de limpieza de la provincia de Huelva ni con el Estatuto de los Trabajadores.

La situación ha llegado a tal extremo, que son los propios trabajadores los que tienen que poner de su bolsillo el dinero para los productos de limpieza o materiales de protección como guantes, dado que Palicrisa no los repone adecuadamente.

El responsable de la Federación de Servicios de UGT en Huelva, Fernando Parrillo, ha asegurado que la empresa, está tomando “represalias” contra algunos trabajadores al denunciar su situación y empezar a realizar concentraciones. El hecho de que los trabajadores y trabajadoras hayan querido hacer pública esta situación “no ha sentado nada bien a la empresa, la cual se ha vuelto aún más inflexible en su gestión diaria del servicio, llegando a adoptar medidas perjudiciales para algunos de los trabajadores que han participado de dichas reivindicaciones”, ha asegurado.