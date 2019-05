Gemma Castaño: “Me dejaré la piel para que Cumbres Mayores recupere el lugar que nunca debió perder”

Tras cuatro años como concejala de Turismo y Educación del Ayuntamiento de Cumbres Mayores, Gemma Castaño es la candidata del PSOE a la Alcaldía de su pueblo en las elecciones municipales de este domingo, un reto que afronta con el objetivo de poner en marcha “un proyecto nuevo” con el que “revitalizar” la localidad y hacer “que ocupe el lugar de referencia que nunca debió perder”.

Ese es el proyecto de esta joven “apasionada de las costumbres y tradiciones de Cumbres Mayores” a la que le gusta formar parte de la vida activa de su pueblo “colaborando y ayudando todo lo que puedo”, tal y como la candidata, diplomada en Turismo por la Universidad de Huelva y licenciada en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Sevilla, desgrana en esta entrevista concedida a diariodehuelva.es.

-¿Qué le ha llevado a dar el paso de ser candidata a la Alcaldía de Cumbres Mayores?

-Una de las razones que me han llevado a dar este paso ha sido que no me conformo ni resigno a que mi pueblo no avance lo suficiente, a que no se le vea el progreso que debiera tener. Quiero luchar por cambiar la situación actual de mi pueblo y trabajar para que Cumbres Mayores sea mejor y ocupe el lugar de referencia que nunca debió perder.

Otra de las razones es que no quiero que nadie se vea obligado a irse si no es su deseo, que las personas que se marchen de Cumbres Mayores lo hagan por voluntad propia y no por obligación. Para ello hay que crear oportunidades de futuro, oportunidades de empleo y desarrollo, medidas que miren al progreso y al avance para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes no tengan que emigrar forzosamente e irse a otras tierras, a otros lugares.

Yo quiero que Cumbres Mayores sea más agradable, acogedor y accesible, eliminando barreras arquitectónicas; más verde y sostenible; con mayores y mejores servicios públicos; justo, solidario, incluyente; saludable y vital. Un Cumbres Mayores educador y formador; culto y creativo; emprendedor y con oportunidades de empleo, sobre todo para los/as jóvenes, ya que en sus manos está el futuro; amante de sus costumbres y tradiciones; comprometido y colaborador. Un Cumbres Mayores en el que prime el bien común a la hora de tomar decisiones que afecten a lo público, a lo que es de todos y todas.

-¿Cómo afronta este reto?

-Con muchas ganas e ilusión así como con una enorme responsabilidad a la que haré frente con el máximo esfuerzo y dedicación. Me dejaré la piel para que mis vecinos consigan tener mayor bienestar, se resuelvan sus problemas y mi pueblo sea capaz de generar riqueza y empleo. Si gobierno tendré siempre presente tres pilares fundamentales en mi gestión: transparencia, igualdad de oportunidades y participación ciudadana.

-¿Cuáles son sus principales objetivos y retos para Cumbres Mayores?

-En primer lugar ganar las elecciones el próximo 26 de mayo con una mayoría holgada que nos permita gobernar y poner en marcha nuestro proyecto, pensado para impulsar el bienestar y el progreso, teniendo en cuenta y anteponiendo las necesidades, inquietudes y aspiraciones de las personas de nuestro municipio.

Para ello, mi objetivo es llevar a cabo medidas como reforzar la promoción turística de Cumbres Mayores con campañas especiales, apoyándonos para ello en el Patronato Provincial de Turismo y en empresas especializadas en el sector, así como elaborar un calendario de actividades turísticas que garantice realizar actividades a lo largo de todo el año dentro y fuera de Cumbres Mayores.

Atraer visitantes a la localidad a través de la realización, una vez al mes, de una actividad deportiva de carácter comarcal- provincial, potenciar la Feria Gastronómica- Cultural Saborea Cumbres Mayores con una parte técnica donde se den charlas, ponencias y otra con la participación de medios de comunicaciones comarcales, nacionales e internacionales para su proyección exterior. Dedicar todos los años la Feria Gastronómica a una localidad que se identifique con un producto de calidad, efectuando un maridaje de éste con el jamón.

Elaborar un catálogo-inventario de caminos públicos acompañado de un plan de mejora de los mismos, así como el acondicionamiento y señalización para el senderismo.

Convertir el Mercado de Abastos en una Galería Comercial. Crear la ‘Ruta del Agua’ con la restauración, conservación y puesta en valor de todas las fuentes de la localidad. Instalar un observatorio astronómico dentro de nuestro Castillo-Fortaleza, aprovechando nuestro cielo Reserva Starlight. Apoyar la natalidad creando el Cheque-Bebé y ‘Tu primera mochila’. Construir una instalación deportiva cubierta. Organizar anualmente una prueba deportiva de carácter provincial incluida en competición oficial. Levar a cabo Planes de Empleo para jóvenes estudiantes en verano y vacaciones. Conceder Becas Municipales al estudio complementarias a las de otras administraciones. Crear el Aula de formación permanente y un convenio con universidades para colaborar en la investigación de la historia de Cumbres Mayores y acercar esta institución educativa al municipio. Poner en marcha un Aula Matinal en el colegio para conciliar la vida laboral y familiar de los padres/madres y realizar talleres en períodos vacacionales con la misma finalidad.

-¿Qué balance realiza de los últimos años de gobierno municipal?

-Es una sensación contradictoria la que me llevo de esta legislatura. Por un lado me considero afortunada de haber podido servir a mis conciudadanos en estos cuatro años como concejala, pero por otro lado, insatisfecha por no haber podido ejecutar todas las ideas que tenía en mente en las dos materias que se me asignaron.

Por eso en mi nuevo proyecto tanto educación como turismo son dos áreas vitales y se van a desarrollar medidas que se han quedado por hacer estos años.

He contribuido en esta legislatura, que pronto termina, todo lo que he podido y me han permitido. Hay cosas que se han realizado con las que estoy de acuerdo, otras no las hubiera hecho, y otras, las hubiera hecho pero de forma distinta.

Cuando se trata de grupos o equipos de personas son muy importantes el liderazgo y los objetivos a seguir, así como el tener un proyecto claro que mire al presente y futuro con medidas concretas que se puedan ejecutar en el corto, mediano y largo plazo.

–¿En qué situación se encuentra actualmente Cumbres Mayores? ¿Cuáles son sus principales carencias y necesidades?

-Es un estado de despoblación el que se está produciendo en las zonas rurales y en la comarca de la sierra y como cualquier municipio la estamos padeciendo. Para frenarlo y ralentizarlo es necesario ofrecer a la ciudadanía servicios educativos, sanitarios y buenas comunicaciones y crear alternativas y oportunidades de empleo sobre todo para que los jóvenes no se tengan que ir fuera abandonando la localidad, ya que ellos son el futuro de nuestros pueblos. Hay que mantener y ampliar los servicios que tenemos pero también es muy importante crear oportunidades de desarrollo y empleo de los que carecemos.

Actualmente hay una situación económica bastante aceptable en el Ayuntamiento, pero falta altura de miras, propuestas que nos hagan crecer económicamente. Falta un proyecto como el que mi equipo y yo presentamos, que permita a través de medidas concretas potenciar todas las áreas: urbanismo, vivienda, desarrollo local, empleo, turismo, bienestar social, igualdad, salud, juventud, deporte, educación. Hay que revitalizar Cumbres Mayores y hacer que tenga mayor visibilidad y progreso con medidas novedosas y regeneradoras dentro de un proyecto nuevo que se ajuste a la nueva etapa que se abre, acorde a los nuevos tiempos. Ese es nuestro proyecto.

No estoy satisfecha con el estado actual de mi pueblo. Esta ha sido una de las razones que me han llevado a encabezar la candidatura como he manifestado anteriormente. No me conformo con la situación actual y voy a luchar junto a mi equipo para que Cumbres Mayores tenga futuro y ocupe el lugar que nunca debió perder, tanto en la comarca serrana como en la provincia de Huelva. Cumbres Mayores fue pionero en varios proyectos, era referente en empleo y su industria cárnica tenía mucha relevancia. Hay que volver a recuperar ese lugar que ocupaba Cumbres Mayores, mirando al futuro con coraje, entrega, esfuerzo, trabajo.

-¿Cuáles son los principales proyectos que quiere poner en marcha si es elegida alcaldesa de Cumbres Mayores?

-Hay mucho que poner en marcha, desde lo más simple, como el mantenimiento de los servicios públicos, la limpieza y el cuidado de las zonas verdes, hasta la proyección de Cumbres Mayores al exterior.

Es complicado decantarme por un medida concreta pero sí se le dará prioridad a todas las medidas referentes al empleo que llevamos en el programa y a desarrollo local si somos nosotros los componentes del nuevo gobierno. Es muy importante generar riqueza y empleo en la localidad para que haya progreso y futuro. Para ello apostamos por buscar y potenciar la captación de empresas generadoras de empleo e incentivar su implantación. Crear una bolsa de empleo que cumpla todos los requisitos establecidos por la ley y sea objetiva, transparente y tenga en cuenta la igualdad de oportunidades. Apostar y potenciar la industria cárnica como dinamizadora de la economía cumbreña. Construir naves industriales enfocadas a la creación de un Vivero de Empresas. Retomar el Polígono Industrial paralizado en 2008 por la crisis.

Crear planes de empleo específicos destinados a jóvenes, discapacitados y colectivos más afectados por el desempleo y que estos planes busquen la inserción laboral apostando por la formación y prácticas en empresas.

Todo ello sin dejar de lado el PGOU. Es muy importante concluir la redacción y aprobación definitiva del Plan de Ordenación Urbana para que permita ampliar las posibilidades constructivas en nuestra localidad.

-¿Quiénes son el resto de miembros de su candidatura a las elecciones? ¿Hay muchas caras nuevas? ¿Qué es lo que más destacaría de su equipo?

-Todos los componentes de mi candidatura son personas muy conocidas en diferentes ámbitos de la localidad. Es un equipo renovado, donde se mezclan experiencia con juventud, personas que anteriormente han estado en la administración local y tienen mucho conocimiento de la misma, así como del funcionamiento de las demás administraciones, con jóvenes comprometidos en mejorar la vida de nuestros vecinos y situar a Cumbres Mayores donde se merece. Es un equipo con marcado acento femenino. Resaltar que son personas honestas, muy capacitadas y preparadas que transmiten cercanía, entusiasmo, entrega, dedicación y voluntad de servicio. En definitiva, personas con una enorme calidad humana que conocen la realidad de nuestro pueblo, ya que todos ellos son cumbreños y cumbreñas que viven en la localidad.

Es un gran equipo, con el que, no me cabe duda, se podrán afrontar las adversidades que se nos puedan presentar.

Somos garantía de esfuerzo, transparencia y equidad.

Mujeres y hombres del presente para crear el Cumbres Mayores del futuro.