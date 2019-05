Las limpiadoras de la UHU temen el despido al estar la empresa en concurso de acreedores

now playing

El Comité de Empresa de la empresa de Limpiezas Palicrisa, que presta el servicio de limpieza en la Universidad de Huelva, se ha concentrado hoy en el Campus del Carmen para hacer ver tanto a la empresa como a la Universidad de Huelva la situación crítica que están viviendo.

En un comunicado, el comité de Empresa señala entre los problemas la sobrecarga de trabajo, está conllevando un problema de salud a los/as trabajadores/as, al no sustituir la empresa ninguna de las 26 bajas que existen, la no cobertura de las 6 vacantes que se han producido, el tener que comprar los productos y problemas en las nóminas.

Según señala, “el más urgente problema por el que nos concentramos es porque no sabemos cuál va a ser el futuro de los/as trabajadores/as, al encontrarse la actual empresa en concurso de acreedores, que puede desembocar en la liquidación de la misma y no estar resuelto el concurso para la adjudicación de una nueva empresa, lo que desembocaría en el despido de las 82 trabajadores/as y esos no lo vamos a consentir”.

Solicitan que las partes intervinientes en este proceso intervengan con la mayor celeridad y busquen una solución al problema antes de que se produzcan los despidos. Aseguran que si nadie pone remedio, se irán endureciendo las protestas.