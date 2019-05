Cruz seguirá impulsando a Huelva como sede de eventos deportivos internacionales

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El socialista ampliará las Escuelas Deportivas Municipales recuperadas en este mandato tras siete años de parón y propone crear una red de circuitos de running y potenciar las actividades deportivas y náuticas en la Ría

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Huelva, Gabriel Cruz, se ha comprometido a seguir impulsando el crecimiento de Huelva como referente deportivo, apostando por traer a la ciudad eventos de primer nivel y de ámbito internacional -como el Mundial de Bádminton que acogerá la capital onubense en 2021-, grandes acontecimientos que sigan poniendo a Huelva en el mapa y nos permitan mostrar todo lo que ofrece la ciudad”. Al mismo tiempo, ha señalado el socialista, “seguiremos actuando para ir poniendo en perfecto estado de servicio todas las pistas deportivas de las barriadas y campos de fútbol de titularidad municipal”.

Durante una visita al campo de fútbol de Pérez Cubillas -cuyas obras de rehabilitación integral están en vías de contratación-, y un encuentro con representantes del club deportivo de la barriada para informar del estado de esta actuación, Cruz ha recordado en declaraciones a los periodistas que “en estos cuatro años hemos llevado a cabo el arreglo de muchas instalaciones deportivas, como las pistas de la Plaza Andévalo de La Orden o las de la barriada del Carmen; y hemos habilitado pistas deportivas en Federico Mayo, en el antiguo solar del Manuel Lois”.

Como ha señalado el candidato, “cuando llegamos al Gobierno del Ayuntamiento no había ni un solo campo de césped artificial en la ciudad. Cumpliendo con nuestro compromiso, hoy en día es una realidad el campo de fútbol de Los Rosales; la rehabilitación del de Pérez Cubillas -que supondrá césped artificial y nuevos vestuarios, aseos, bar, almacén, etc.- está en fase de contratación y el del Torrejón también lo vamos a rehabilitar con cargo a la Edusi, estando ultimándose la reforma del proyecto para volver a salir a licitación en las próximas semanas, después de que la empresa adjudicataria no pudiera ejecutar la actuación. Y así seguiremos -ha remarcado- con el resto de campos de fútbol municipales para ofrecer unas instalaciones deportivas como merece nuestra ciudad”.

Asimismo, Cruz ha manifestado que seguirá “apoyando a los clubes y a los deportistas que llevan el nombre de Huelva por todo el mundo; y se seguirá apostando por todas las competiciones, como carreras populares y diferentes convocatorias que promueven los clubes deportivos con el respaldo municipal”.

Por otra parte, “vamos a incrementar nuestra apuesta por las Escuelas Deportivas Municipales, que habían desaparecido y nosotros las hemos vuelto a poner en marcha, de modo que ya tenemos 23 en toda la ciudad, y vamos a seguir ampliándolas, porque son fundamentales para fomentar los hábitos saludables entre los niños y adolescentes y formar en valores como el compañerismo, el sacrificio y el esfuerzo”.

Como se recoge en el programa socialista, se creará una red de circuitos de running -con diferentes niveles de dificultad- “para que podamos practicar deporte al mismo tiempo que disfrutamos de nuestra ciudad”; y “seguiremos dotando a las diferentes zonas de la ciudad de parques biosaludables para que los mayores también tengan la oportunidad de hacer ejercicio”.

La integración de Huelva con su Ría abre otras oportunidades en lo deportivo, como ha apuntado Cruz manifestando que “estamos trabajando muy ilusionados de la mano del Puerto en cuanto al desarrollo del frente fluvial del Odiel e intensificaremos las gestiones con la Autoridad Portuaria para sacar adelante el proyecto del Muelle de Levante y potenciar la utilización de la Ría para las actividades naúticas y deportivas”.