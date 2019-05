Adelante Huelva acercará la gestión a los barrios e impulsará la administración electrónica

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

La candidata a la alcaldía de Huelva, Mónica Rossi, propone utilizar los centros sociales como puntos para realizar trámites burocráticos necesarios para la ciudadanía

La candadita a la alcaldía por Adelante Huelva, Mónica Rossi, y el número 2 de la candidatura Jesús Amador, han defendido este lunes una gestión más eficiente para el Ayuntamiento de Huelva mejorando la administración. Especialmente, defienden la idea llevar la tramitación de muchas de las gestiones habituales hasta los barrios para que la gente “no tenga que desplazarse hasta el centro para cualquier trámite burocrático” una atención que se llevaría a cabo en los centros municipales de forma primordial.

“Potenciaremos los Centros Sociales haciendo posible que las vecinas y los vecinos de cualquier barrio de Huelva puedan acceder a todos los servicios y trámites del Ayuntamiento sin tener que desplazarse fuera de su distrito”, ha asegurado Mónica Rossi.

En este sentido, Rossi ha asegurado que el cambio de oficina del registro y padrón municipal, “no está dando un buen resultado” por lo que “vamos a acabar con las colas en el registro municipal y en los servicios de trámites municipales mejorando su eficiencia”.

La candidata a la alcaldía de Huelva apuesta así por “facilitar la vida de la gente” en cuanto a los trámites burocráticos, para lo cual “impulsaremos la administración electrónica y el desarrollo de aplicaciones móviles de servicios para facilitar las gestiones a la ciudadanía”, eso sí, sin renunciar a la ventanilla habitual en tanto no se acabe con la brecha digital. “Hay un gran sector de la población que no tiene acceso a internet o no sabe manejarlo con eficacia y esas personas también deben tener una respuesta del Ayuntamiento de Huelva”.

Por ello, desde Adelante Huelva valorarán incrementar la plantilla municipal de atención al público para evitar las esperas que se producen ahora o readaptar las funciones para que su trabajo sea “más eficiente”.

También está previsto en el programa de Adelante Huelva crear una “ventanilla única para autónomos” para agilizar los trámites municipales a estos trabajadores por cuenta propia.

Por su parte, el número dos de la candidatura, Jesús Amador, ha informado de que “también haremos una Red Municipal de Microfinanciación y un centro logístico para garantizar operaciones entre la pequeña producción y el pequeño comercio local sin intermediarios especuladores.

En cuanto a los edificios, desde Adelante Huelva se comprometen a hacer un estudio pormenorizado sobre los edificios de uso municipal. “Haremos una gestión más eficiente de los edificios municipales y reestructuraremos la administración para pagar menos alquileres municipales y ahorrar dinero” ha aseverado.

Amador ha asegurado que hay que “darle la vuelta a la gestión como se ha hecho hasta ahora y frente a un Ayuntamiento de Huelva en el que tienen vía directa grandes empresarios para conveniar con el alcalde y los concejales, lo que propone Adelante Huelva es priorizar todos los servicios y la gestión para la ciudadanía”.