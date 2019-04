El Jueves Santo también sufre: Oración en el Huerto no sale

now playing

Se había pedido una hora de moratoria y todo parecía indicar que al final saldría a la calle, ya que las predicciones meteorológicas apuntaban a que a partir de las 20.00 horas podrían mejorar las expectativas meteorológicas.

Finalmente en la parroquia de la Purísima Concepción se tomó la decisión de no salir, ya que el riesgo de lluvia no desaparecía por completo y muchos hermanos con lágrimas en los ojos, han decidido no salir finalmente.