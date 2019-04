Miércoles Santo nulo: Ni las Reinas de Huelva ni Santa Cruz ni Prendimiento salen a la calle

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Finalmente ninguna de las cuatro hermandades de Miércoles Santo de Huelva saldrá a la calle. El día que más gente congrega tradicionalmente especialmente para ver a la Victoria y la Esperanza se ha convertido en un día aciago y lleno de lágrimas con muchos cofrades con el corazón encogido por no poder realizar la estación de penitencia.

Los partes de lluvia que han llegado en todo momento anunciaban inestabilidad, por lo que finalmente las hermandades han decidido salvaguardar su patrimonio personal y artístico para refugiarlo de la lluvia.

Victoria, Esperanza y Prendimiento dijeron directamente a sus fieles que no saldrían, mientras que Santa Cruz fue la única que pidió la hora de moratoria para ver como evolucionaba la meteorología. Finalmente agotada esta hora, la Junta de Gobierno de Santa Cruz anunciaba en torno a las 20.30 horas que finalmente se sumaban al Miércoles Santo aciago y no saldrían en procesión. A los pasos se le hará un Via Crucis interno dentro de la parroquia de la Purísima Concepción en silencio, y sin público.

El Jueves y el Viernes Santo también se espera meteorología adversa, aunque sí podría respetar la Madrugá.