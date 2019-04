La jueza determina que el niño David Thomson se quede con su madre en Polonia

Los peores pronósticos se han cumplido para David Thomson, el padre del niño del mismo nombre al que se llevó su madre de Lepe a Polonia sin consentimiento paterno. La jueza de Kutno ha determinado que el menor, de siete años, se quede con su madre en Polonia. La abogada de David Thomson en el país se lo comunicó ayer en un breve mensaje en el que tan sólo señalaba que la jueza ha fallado que el niño permanezca con su madre. Después deberá enviar al abogado en Huelva, Rafael Vélez, las razones que han llevado a la jueza a tomar esa decisión.

David Thomson se mostró ayer muy afectado: “No sé ni cómo he podido trabajar; he tenido que esconderme detrás de unos palés (trabaja en una cooperativa fresera) para que no me viesen llorar”. Tampoco sabe qué va a hacer en adelante. Deberá hablar con su abogado para determinar los pasos a dar. Rafael Vélez señala a diariodehuelva.es que cabe recurso porque lo que se está dirimiendo aquí es una detención ilegal de un menor y lo que procede es la devolución del niño a su padre, que es quien tiene la patria potestad, siguiendo lo estipulado en el Convenio de la Haya; y después establecer en otro tribunal con quién se queda el niño.

La madre, Mirka Duk, se llevó al pequeño el pasado 29 de mayo aprovechando un permiso de fin de semana. El británico conoció a su ex pareja hace trece años cuando Duk acudió a Lepe a la recogida de la fresa, años después nacería el niño y fue entonces cuando el británico descubrió, de boca del ginecólogo, que Mirka había sido madre antes. Que se sepa, la mujer tiene otros dos hijos a los que no ha intentado ver nunca, según cuenta Thomson.

Thomson acusa a Mirka de utilizar las ayudas establecidos por la ley para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista para lograr dinero. Su ex pareja le ha denunciado en nueve ocasiones por violencia de género y en todas ha salida absuelto. Se queja de que tampoco ha pagado la manutención, los libros, los aparatos dentales o el tratamiento para la piel atópica que padece el menor, algo más de 8.000 euros en total.