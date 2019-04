Rock andaluz y madrileño, broche musical a los 40 años de ayuntamientos democráticos

El programa ’40 aniversario de los los Ayuntamientos democráticos’, organizado con la Diputación de Huelva, ha celebrado su última jornada con el Festival ‘Música Democrática’.

El Palacio de Congresos de la Casa Colón ha acogido más de cuatro horas de conciertos gratuitos de tres grupos representativos de la música y sociedad española de las últimas décadas: ‘Nietos del Agobio’ y su Tributo a Triana, el grupo Alameda y los Toreros Muertos.

Los primeros en subir al escenario han sido ‘Nietos del agobio’, proyecto formado por siete músicos profesionales de Huelva con una amplia experiencia a sus espaldas. Una banda creada para rendir culto y homenaje a Triana, grupo mítico que irrumpió en la música española en la década de los 70.Una banda creada con alguno de los mejores músicos de la provincia en la escena del rock y del flamenco como son Mon Domínguez y Manuel Vargas, cantante y guitarrista del grupo Visión Sonora; Juan Manuel Ruiz, bajista acompañante de numerosos artistas como Vicente Amigo y Los del Río; Francis Cruzado y Lito Mánez, inmersos en numerosas formaciones como Flazz trío y Planeta Jondo; Pablo Vázquez, organista principal de Black Cats o del propio Flazz Trío y Manuel J Castilla, compositor y pianista de grupos como Jaramago Joe o Juanita Calavera.

‘Nietos del agobio’ ha interpretado los temas más exitosos de Triana, esta legendaria formación del rock andaluz, una música asociada a la época del inicio de la democracia. Si Triana identificaba totalmente esa corriente musical y fue uno más importantes baluartes de la cultura andaluza, ‘Nietos del agobio’ recrea de manera fiel cada detalle de la banda original.

Tras el Tributo a Triana, ha sido turno de Alameda, banda liderada por el onubense Pepe Roca y uno de los grupos más queridos y valorados en la provincia de Huelva desde su creación a finales de los años 70. Alameda es un grupo musical español, integrante del llamado Rock andaluz, creado a finales de los años 70. Con fundamentos musicales de la tradición del rock progresivo y el flamenco, letras de tipo popular y voces con fraseos y melismas aflamencados -compartidos con Triana- Alameda siempre ha tenido un estilo que le distingue de un flamenco más arraigado y unas guitarras menos distorsionadas. Lo que más los asemeja es el canto a la vida y la esperanza, presentes en todas las canciones de ambos grupos, así como el teclado rock flamenco que le da a este rock andaluz sus aires progresivos.

El fin de fiesta al Festival ‘Música Democrática’ lo han puesto los Toreros Muertos, banda formada por el cantante gaditano Pablo Carbonell, el bajista gallego Many Moure y el teclista argentino Guillermo Piccolini en plena movida madrileña. Cultivó un tipo de canción cuyas señas de identidad son una particular e irreverente originalidad y un transgresor sentido del humor.

Tras su maxi sencillo Yo no me llamo Javier (1985) vino su álbum debut 30 años de éxitos (Ariola Records, 1986) donde es perceptible el influjo de Madness y la Orquesta Mondragón. Otras influencias musicales reconocidas son Talking Heads y The Police. En 1987 salió el álbum Por Biafra, con el popular tema On the desk. En 1989 se divulgó su tercer álbum, Mundo Caracol, y su trayectoria concluye con el álbum Toreros Muertos: Cantan en español, editado en 1992 y producido por Guillermo Piccolini. El nombre del grupo es una clara referencia al grupo punk estadounidense Dead Kennedys (Kennedys Muertos en inglés).

Su popularidad se impulsó en Hispanoamérica en 1988, cuando participaron junto a otros artistas en un mega evento de doce horas de duración llamado Concierto de Conciertos, que se llevó a cabo en septiembre de ese año en Bogotá (Colombia). Entre sus canciones más recordadas figuran la que les da nombre, Manolito, Mi agüita amarilla, Yo no me llamo Javier, Soy un animal, Pilar, On the desk y Falangista. Tras disolverse en 1992, los Toreros Muertos reaparecieron el pasado años con una gira de conciertos rebosantes de la frescura y el humor que siempre les ha caracterizado.

Con este Festival concluye el programa con el que la Diputación ha conmemorado los 40 años de la constitución de los Ayuntamientos democráticos. Las actividades, celebradas del 29 de marzo al 6 de abril, han incluido un documental, una exposición y mesa redonda, cine para escolares, además de dos jornadas de conciertos y una Gala homenaje.