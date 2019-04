Pedro Sánchez: “Este gobierno va a hacer posible que se mejoren las infraestructuras en Huelva”

now playing

El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, ha participado esta tarde en un mitin celebrado en el Centro Social Los Desniveles de La Orden y en la que ha conseguido un lleno con múltiples banderas socialistas.

Sánchez ha indicado dirigiéndose directamente al presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo, que “Huelva necesita infraestructuras y que a partir del 28 de abril este gobierno va a hacer posible que se mejoren las infraestructuras”. Es una de las escasas referencias a Huelva, además de mencionar a la gamba blanca como manjar gastronómico de España. También ha puesto a Huelva como referente de las energía limpias.

Pedro Sánchez ha indicado que “creemos en la política en un instrumento útil de transformación y de progreso, no de insulto y confrontación como hace la derecha”. Del mismo modo, el presidente del Gobierno ha indicado que “Hemos aprobado un decreto ley para favorecer el acceso a la vivienda para que se emancipen a los 2o años como ocurre en la media europea”. El candidato socialista a la Moncloa en las elecciones del 28 de abril que “el 2 de diciembre la derecha nos puso a todos sobre aviso de lo que puede ocurrir, que la abstención no nos robe el futuro y el futuro se escribe con las siglas del Partido Socialista Obrero Español”.

Para Sánchez, “a aquellas personas que quieren avanzar y no retroceder les pido dos cosas, no faltar a la cita con las urnas y la segunda concentrar todas las fuerzas en el único partido que puede vencer a las tres derechas”.

El presidente del Gobierno ha indicado que en mayo y junio del pasado año “hubo una sentencia ejemplar que le dijo al PP que se había financiado ilegalmente y que Mariano Rajoy no era creíble ni como testigo”. Del mismo modo ha destacado que “El PSOE que lleva 140 años de historia sirviendo a este país ofreció una alternativa constitucional” y ha recordado que le han llamado presidente ilegítimo y felón porque no les gusta ese artículo de la Constitución en el que se permite la moción de censura.

Sánchez ha dicho que España es un país “lleno de buena gente y la buena gente no roba, no espía y no abandona a la gente que sufre” en referencia al Partido Popular.

En el mitin, también ha participado la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, quién se ha referido a Vox como “una derecha machista, retrograda que no entiende que la igualdad es la patria en la que nos sentimos a gusto”. “Esa no es la España que queremos y no es la que vamos a construir a partir del 28 de abril” ha señalado Susana Díaz.

La expresidenta de la Junta de Andalucía ha indicado que “Queremos que en el Andévalo o la Sierra no se cierren las escuelas rurales” y que desde el 1 de abril, las cuidadoras recuperen a seguridad social que le robó el que ahora es presidente de la Junta. Queremos una España solidaria con sus municipios, que no enfrente a sus hijos, no sean armas que dividan a sus ciudadanos, queremos una España donde quepamos todos”.