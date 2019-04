Fundae reclama a Matsa las bonificaciones por cursos de formación profesional mal justificados

now playing

La Fundación Estatal para la Formación en el empleo (Fundae) ha reclamado a la empresa Mina de Aguas Teñidas las devoluciones relativas a bonificaciones por cursos de Formación Profesional por incumplir el requisito obligado de informar a la Representación Legal de los Trabajadores. Un mecanismo esencial que da garantías a un proceso continuo de formación atendiendo a las necesidades reales de la empresa.

El primer aviso de Fundae a Aguas Teñidas se produjo en octubre de 2018, requiriéndole información al respecto. La respuesta se produjo en noviembre del mismo año.

Ahora se ha conocido, en un escrito enviado al staff de la Compañía que Fundae considera que la empresa no ha acreditado suficientemente el sometimiento a información de la Representación Legal de los Trabajadores (RTL), ya que no consta la entrega de información sobre las acciones formativas “por lo que no pueden ser objeto de bonificación”.

Entre las acciones formativas incluidas en la reclamación de Fundae están diez cursos de inglés para trabajadores, uno de formación preventiva de reciclaje para el desempeño de los puestos de operador de arranque, carga y operador de voladura y otro de picador, barrenista y arranque minero de actividades extractivas de interior.

La Fundación Estatal no cuantifica los cursos ni tampoco aparece en las comunicaciones pero la cantidad total objeto de bonificación puede ascender hasta los 300.000 euros. Fundae informa a Matsa que las devoluciones relativas a bonificaciones practicadas por formación profesional para el empleo en periodo voluntario debe realizarlas en la cuenta de los Servicios de Empleo Estatal del Banco de España.

La sección sindical de CC OO en Matsa considera que este comportamiento de la empresa forma parte de su estrategia habitual de no respetar la normativa laboral ni tampoco la de seguridad, tal y como ha quedado de manifestó en el apercibimiento realizado por el Consejo de Seguridad Nuclear.

No es la primera vez que Matsa tendrá que devolver ayudas públicas por no justificarlas en tiempo y forma. Al mismo tiempo que Fundae advertía a la empresa asentada en Almonaster, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazaba el recurso de Minas de Aguas Teñidas y le obligaba a devolver a la Junta 11,8 millones de euros por la ayuda que recibió en 2009 por parte de la administración andaluza y que luego recurrió la propia Junta, a través de la agencia IDEA en 2014.

Los 11,8 millones corresponden a los 10,1 millones que recibió Matsa de subvención más los intereses generados.

El alto tribunal andaluz basó su resolución en que la ayuda se concedió cuando el proyecto ya estaba en marcha, algo que no se ajusta a la legalidad. Matsa tiene consignada la devolución de esta cantidad en sus apuntes de riesgo correspondientes al balance y cuenta de resultados de 2017 por lo que no le causará ningún quebranto contable.