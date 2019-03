Mueren dos nuevos linces ibéricos por atropello

now playing

Ecologistas en Acción reclama a la Junta una nueva estrategia para evitarlos, ya que la época de dispersión hace que busquen nuevos territorios más allá de las zonas ya identificadas como puntos negros

Ecologistas en Acción ha tenido conocimiento de dos atropellos de lince ibérico en esta semana procedentes de Doñana. Una hembra, a la que se le suponen cachorros pero aún no han sido encontrados, murió atropellada en la madrugada del domingo al lunes 25 en la carretera de Hinojos a la altura de la finca Torre-Cuadro, donde está identificado un punto negro de muertes “pero no se ha puesto ninguna medida en marcha, a pesar de ser lugar de cría de una población estable de linces”, señalan desde la organización ecologista. El jueves 28 otra hembra de un año perteneciente a la población Aljarafe Doñana fue atropellada en la carretera que une Chucena y Escacena del Campo. Además, hace unos días, otro lince hembra fue encontrada muerta en el entorno de Gerena flotando en una charca, pero no se conocen aún las circunstancias de la muerte.

Para Ecologistas en Acción, “la recuperación de las poblaciones de lince a la que poco a poco estamos asistiendo requiere mayor presencia de la especie presa en la que está especializado este felino, que es el conejo. La escasez del lagomorfo hace que los linces busquen nuevos territorios de caza y dispersión. Es por ello, y de cara al intercambio genético para una mejora de la especie, que se hace necesario definir los corredores ecológicos que, a través de las cuencas hidrográficas de arroyos, riberas y ríos, vertebren el territorio que se encuentra fragmentado, fundamentalmente por la red viaria, donde hallan la muerte numerosos ejemplares de lince y de muchas otras especies animales”.

Ecologistas en Acción destaca que “no se puede sustentar la recuperación de una especie en su cría en cautividad pues cualquier contratiempo, como enfermedades o falta de financiación, por ejemplo, pondría de nuevo a la especie al borde de la extinción. Es su capacidad de conquistar territorios en libertad, en estado silvestre, lo que garantizaría su supervivencia, sacando al lince ibérico de su precaria situación”, añaden, al tiempo que indican que “se ha avanzado mucho en reproducir linces en cautividad pero muy poco en evitar las causas de mortalidad no natural, por carreteras principalmente y también por disparos, lazos y otros usos ilegales”.

Es en este marco donde Ecologistas en Acción apremia al Gobierno andaluz a establecer una nueva estrategia para proteger a la fauna de los atropellos, actuando sobre las causas de mortalidad y la mejora de hábitat para garantizar el futuro del lince y con este el de todo el monte mediterráneo. Una estrategia que a su juicio ha de llevar implícita, por tanto, una moratoria de la creación de nuevas infraestructuras viarias, la adaptación de la señalización vial y el control en las carreteras y caminos existentes en los corredores ecológicos y las áreas adyacentes. Asimismo, requerirá la recuperación y conservación de los hábitats transformados, especialmente en los montes públicos y espacios forestales, primando su vocación forestal y su uso sostenible compatible con la dispersión del lince ibérico, frenando la transformación de ecosistemas de monte mediterráneo en cultivos forestales de crecimiento rápido o en cultivos agrícolas intensivos.

Desde Ecologistas señalan que el lince es un indicador del buen estado de nuestro monte mediterráneo y símbolo de nuestra cultura, y todo esfuerzo para su recuperación efectiva en estado silvestre es una garantía de futuro para los ecosistemas naturales propios del mundo rural andaluz y para el bienestar de las poblaciones que sustentan su economía y sociedad en esos ecosistemas.