El Krypteia Capital Huelva descubre en WiHu TV el placer de jugar por jugar

now playing

now playing

now playing

now playing

“Este equipo no se rinde, no tira la toalla, no conoce el desánimo. ¡Este equipo quiere competir hasta el final! Por ti y por todos los que demostráis que Huelva quiere baloncesto“. Así publicita el Krypteia Capital Huelva su partido de esta tarde (Pabellón Municipal, 19.00 horas, WiHu TV) ante el CB Cazorla.

Se trata de un choque sin valor clasificatorio alguno tras las últimas derrotas, pero que debe servir para que el grupo de Gabriel Carrasco siga alimentando la recuperación de nuestro ‘basket’. Los locales, en idéntica posición en la tabla, suman cuatro victorias seguidas y quieren mantener la racha.

Como ya hiciera en Córdoba, Andújar y Coín, WiHu TV desplaza un equipo para ofrecer en directo el partido por internet a través de sus diferentes plataformas (youtube, facebook y twitter). Y también podrá verse en la página web de Diariode Huelva.es. La retransmisión comenzará a las 18.55 horas y estará patrocinada por Huelva Capital.

-ASÍ ESTA LA LUCHA POR EL ASCENSO-

UDEA Algeciras: 10 victorias y 3 derrotas Enrique Soler Melilla: 10 victorias y 3 derrotas Marbella: 9 victorias y 4 derrotas Benahavis: 7 victorias y 6 derrotas Utrera: 5 victorias y 8 derrotas KRYPTEIA CAPITAL: 5 victorias y 8 derrotas Coín: 5 victorias y 8 derrotas Cazorla: 5 victorias y 8 derrotas Andújar: 5 victorias y 8 derrotas Unión Linense: 4 victorias y 9 derrotas

(*) Los tres primeros se clasifican para la fase final por el ascenso.