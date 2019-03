CGT Huelva interrumpe el pleno de Huelva para denunciar irregularidades en la empresa Expertus

now playing

Desde el sindicato CGT en Huelva se han llevado a cabo concentraciones a las puertas de la empresa Expertus y del Ayuntamiento. Esta empresa es la concesionaria de la limpieza en diferentes departamentos municipales. Las movilizaciones han tenido como objetivo denunciar que una trabajadora ha sido sancionada, de manera injusta, por no poder asumir el nivel de cargas de trabajo a la que se le ha sometido, ya que se le han restado dos horas de trabajo diarias y por el contrario se le han aumentado las dependencias que debía limpiar. La organización sindical ha tratado de contactar con la empresa a fin de solucionar esta sanción contra la trabajadora infructuosamente. La sanción está recurrida.

CGT Huelva ha denunciado ya en varias ocasiones prácticas contrarias a la normativa en esta empresa, algo que debiera ser incompatible con las concesiones públicas que actualmente ostenta. Algunas de estas prácticas directamente tienen que ver con el control que los responsables municipales debieran ejercer y que, según las palabras del responsables del Sindicato, no se hace ya que “el Ayuntamiento debiera velar porque no se aumenten cargas de trabajo sin aumentar la plantilla encargada de llevarla a efecto, algo que no se está haciendo, posibilitando de este modo que la empresa esté aumentando las cargas sobre algunas trabajadoras hasta hacerlas inasumibles. Esta falta de control está llevando al aumento de bajas y a sanciones injustas”.

El Secretario General del Sindicato ha acompañado a trabajadoras de la empresa al Pleno del Ayuntamiento en el que, interrumpiendo el desarrollo del mismo durante unos minutos, ha tomado la palabra para señalar los graves problemas laborales existentes en la empresa EXPERTUS, invitando a los distintos grupos políticos a que se pongan en contacto con este sindicato para informar de las irregularidades denunciadas. Varios representantes políticos se han acercado para preguntar por el problema denunciado.

Desde CGT se indica que las movilizaciones contra esta empresa continuarán no solamente en Huelva, sino que se van a expandir a diferentes localidades andaluzas, en las que igualmente la empresa está teniendo problemas laborales con sus trabajadores y trabajadoras.