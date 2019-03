Un juez multa por negarse a presidir una mesa electoral en las elecciones del 2 de diciembre

now playing

Si te toca presidir una mesa electoral en las próximas citas electorales del 28 de abril o 26 de mayo, más te vale tener una buena escusa, porque librarte ‘por la cara’ te puede salir muy caro, concretamente 360 euros de multa.

Según recoge una sentencia a la que ha tenido acceso diario de Huelva, un hombre de 38 años que debía presidir una mesa electoral en las pasadas elecciones del 2 de diciembre al Parlamento de Andalucía no acudió a su cita con las urnas por lo que ahora, la justicia lo ha condenado a pagar 360 euros de multa en una sentencia por juicio rápido que se ha producido en el juzgado de Instrucción número 4 de Huelva.

La sentencia, dictada el pasado 13 de marzo, recoge como este hombre, al que había correspondido ser presidente de una mesa electoral en Huelva capital, decidió no acudir a la constitución de dicha mes el 2 de diciembre sin que hubiera alguna causa que lo justificara. La Policía Local lo acabó localizando en su domicilio y lo trasladó hasta la junta electoral de la zona de Huelva, donde se le comunicó la infracción cometida

La decisión de no acudir en estos casos supone un delito electoral de abandono o incumplimiento de mesa electoral y la pena finalmente impuesta ha sido la de una multa de tres euros diarios durante cuatro meses, con lo que el total que tendrá que abonar será de 360 euros. En el caso de no abonar la multa, cada dos días no abonados se convertirán en un día de privación de libertad.