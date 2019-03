Dos onubenses entran en la nueva ejecutiva de Juventudes Socialistas de Andalucía

Álvaro Espina, ha indicado en su página de Facebook que “con tan sólo 16 años me afilié a Juventudes Socialistas y lo hice convencido de lo que hacía, porque así lo sentía, porque esa eran mis ideas y porque era desde donde sabía que podía trabajar para intentar cambiar lo que me preocupaba. Ahora, tengo la oportunidad de hacerlo como Secretario de Organización de Juventudes Socialistas de Andalucía codo a codo con Alejandro Moyano, nuevo Secretario General.

Espina ha indicado que asume “un reto apasionante, trabajando para construir una organización más fuerte, unida y cohesionada, que va estar defendiendo a los y las jóvenes de nuestra tierra frente a la derecha y la extremaderecha”.

Por su parte, Ángel Elías ha querido agradecer con entusiasmo a su agrupación de Juventudes Socialistas de Huelva actual, “que me ha apoyado tanto y nunca ha dudado en reconocer mi trabajo diario y mis ganas de cambiar el mundo a mejor. como no, al PSOE de Huelva cuyo secretario general, Ignacio Caraballo se reafirmó apostando por mí, un joven de 25 años para llevar una secretaria tan delicada como es la secretaría de Diversidad y Políticas LGTBI del PSOE de Huelva, desde la cual he trabajado con mucho mimo y entusiasmo.

Elías ha añadido que “hoy me enfrento a un reto nuevo, dando otro paso más en cuanto a implicación se refiere. Con más ilusión si cabe tras echar un vistazo atrás y ver todo lo andado. Hoy asumo la secretaría de movimientos sociales y LGTBI de Juventudes Socialistas de Andalucía”.