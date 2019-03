El Obispado cierra la puerta a SOS Bebés Robados que sigue experando colaboración y exhumaciones

La presidenta de la Asociación de Huelva, Esperanza Ornedo, ha sido convocada por el Gobierno central tras cuatro años de espera que se saldó con escasos avances

El Ministerio de Justicia ha citado recientemente a las asociaciones de afectados por los casos de bebés robados en España, una reunión en la que se ha contado con la presencia de la presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados de Huelva, Esperanza Ornedo quién ha tenido la oportunidad de explicar cuál es la situación actual de estos casos en Huelva.

Entre la problemática que aún se encuentra en estas asociaciones, está la del acceso de los archivos de la iglesia para dilucidar el papel que jugaron algunas monjas y cargos eclesiásticos en este tráfico de bebés. En concreto, en la provincia de Huelva, Ornedo asegura que el obispado ha cerrado la puerta a la asociación.

Según ha declarado Ornedo, en cuanto a la Iglesia, “no es la primera vez que hemos escuchado que nos facilitarían el camino para abrir diálogo con la Conferencia Episcopal Española, para conseguir acceso a los libros y registros eclesiásticos, objetivo que a día de hoy no se ha cumplido”.

No obstante, la responsable de la asociación ha indicado que “esperemos que en un futuro no muy lejano podamos ver luz en este sentido”, lamentando no obstante que “en nuestra provincia, tenemos el camino cerrado por parte del Obispo de la Diócesis de Huelva, José de Vilaplana, pues no atiende a recibirme, y muchas han sido las llamadas para concretar fecha de reunión. Llamadas suspensas que al inicio y presentación han sido colgadas sin explicación alguna”.

En cuanto a la petición que SOS Bebés Robados de Huelva hizo directamente al Vaticano a través del nuncio en España, desde la Nunciatura Apostólica en España, han respondido lo siguiente:

“En mayo de 2014, el Presidente de la Conferencia Episcopal Española, recibió a los representantes de la Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España, a dicho fin y, expresándoles su cercanía personal, les manifestó el propósito de colaborar con la Justicia en la medida en que sea posible y continuar escuchando a las familias de los afectados”.

Para Ornedo, el hecho de que en 2014 recibieran a la plataforma es Insuficiente ya que el resto de las asociaciones de España también merecen audiencia por lo que “Espero y confío en que pongan solución a este asunto que nos afecta y bastante”.

Exhumaciones

Otro de los temas que Esperanza Ornedo trató junto a los responsables del Ministerio de Justicia ha sido el de las exhumaciones. Según ha explicado a este periódico, “a día de hoy tenemos pendientes en fosa común con puntos señalizados por el grupo de investigación (SAF/UDEV) en 2012 peticiones de exhumación. Esa petición fue solicitada al entonces Fiscal Jefe de Huelva y fue denegada por éste. Así lo comunicaba la circular emitida por la Fiscalía General del Estado, en la que invitaba a los fiscales provinciales a exhumar sin orden judicial. Reclamación que presentamos a la Fiscalía General expresando lo sucedido y que siete años después seguimos esperando respuesta” ha indicado Ornedo. La responsable de SOS Bebés robados en Huelva ha preguntado la posibilidad de “cambiar la palabra invitación por la de orden” lo que facilitaría enormemente el proceso a la asociación.

Cuatro años sin reunir a las Asociaciones de Bebés Robados

Esperanza Ornedo ha indicado que el Ministerio de Justicia ha tardado cuatro años en convocar de nuevo a las asociaciones de bebés robados en España. “Cuatro años esperando noticias esperanzadoras para las familias afectadas por robo de bebés en nuestro país”, mucho tiempo para volver “al mismo punto de partida. Estamos cansados de reuniones que van a parar a ninguna parte. Reuniones en las que tenemos que exponer mil veces lo sucedido con las madres en los hospitales y los problemas existentes con la misma justicia. Son nueve años de lucha en esta causa para que a día de hoy nos encontremos con la misma problemática” ha aseverado.

Para la presidenta de la asociación onubense, “ya es hora de que las promesas sean cumplidas”. La reunión convocada por el Ministerio de Justiciaestuvo presidida por la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo y se abordaron “los mismos temas de siempre, entre ellos, la negativa a entregar documentaciones por parte de las administraciones”.

Desde la administración del Estado se indicó que las asociaciones de bebés robados ya contaban para esas gestiones con la oficina creada en 2013 en la Calle La Bolsa de Madrid. Ornedo ha explicao que “muchas han sido las familias que han solicitado documentaciones y entregado perfiles genéticos hechos en laboratorios privados en esta oficina, pero son sólo algunas familias las que se han podido beneficiar de este servicio, pues la mayoría de los afectados que hemos solicitado dichas documentaciones, nos hemos quedado a la espera de respuesta”.

Según han informado desde el Ministerio de Justicia, se está preparando la contratación de un grupo de expertos archiveros para intentar localizar y analizar documentos relevantes para determinar la verdadera identidad de personas que hayan podido ser víctimas de una sustracción de menores en el momento de su nacimiento.

El Servicio de Información a Afectados por la Posible Sustracción de Recién Nacidos que puso en marcha Justicia en 2013 ha incoado hasta el momento 876 expedientes sobre bebés robados, pero solo en once casos ha sido posible el reencuentro entre familiares biológico

Otro tema que se abordó fue el de las pruebas de ADN. Esmeralda Rasillo, propuso convocar próximamente una reunión por parte del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses para las asociaciones de bebés robados en España ante la desconfianza creada por la falta de reencuentros entre madres biológicas y adoptados e inscritos como biológicos.

Según Ornedo, “necesitamos información al respecto, explicación del proceso de muestras de ADN y totalidad de marcadores que utilizan para el análisis. También la posibilidad entre una primera fase y la ampliación de marcadores en el caso de que existieran compatibilidades entre familiares. Las asociaciones llevamos luchando desde hace años para que se cree una base de datos a nivel nacional con pruebas gratuitas para los afectados”.

La presidenta de la asociación onubense considera que “no es de justicia que las familias hayan tenido que hacer la prueba de ADN en los laboratorios privados nacionales e internacionales. Ya estamos cansados de encontrar tantas trabas en el camino y que no pongan solución a las necesidades de madres e hijos que sólo buscan poder reencontrarse”. En este sentido ha recordado que “luchamos por una causa muy justa por la que nunca nos vamos a avergonzar ni aceptar que a las madres las llamen locas y mentirosas”.

Ornedo ha indicado en este aspecto que lo único que buscan los afectados es “la verdad, pese a quien pese. Las madres fueron engañadas y eso es una realidad. Vendieron a nuestros hijos como muñecos, y todavía nos invita la justicia española a que echemos la vista atrás. No lo haremos, seguiremos hasta nuestro último aliento”.