Salmerón sobre el mercado de fichajes, “habrá noticias pronto”

Aunque la atención del Recreativo de Huelva está puesta en el decisivo partido del próximo domingo contra el San Fernando (Nuevo Colombino, 17.00 horas), ni la dirección deportiva ni el cuerpo técnico pierden de vista el mercado de fichajes. Se busca sustituto a Chico Díaz y el elegido es Carlos Fernández, si bien, la operación sigue sin cerrarse.

Al menos por ahora, porque esta mañana, José María Salmerón ha anunciado que "habrá noticias pronto" en este apartado. No obstante, el preparador almeriense no ha querido añadir nada más fiel a su política de "no hablar de jugadores que no están o que puedan estar".