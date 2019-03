Un reportaje de Jordi Évole y ‘Salvados’ agita la campaña fresera

now playing

Jordi Évole trasladó su programa, Salvados (La Sexta) hasta Huelva. ‘Salvados’ o ‘Condenadas’ se pudo deducir de la entrega del programa televisivo. Abordó las condiciones de trabajo de las temporeras, los salarios que se pagan, las denuncias por abusos sexuales que tanto han empañado al sector.

Seis euros la hora, de media, se cobra en el campo (según las entrevistas del programa); el kilo de fresa se paga al agricultor a 30 céntimos y cuando llega al mercado alcanza los 3,59 euros el kilo en temporada alta aunque al principio supera con creces esa cifra.

La cadena televisiva introduce en su web el reportaje con una pregunta: ¿Y si no todas las mujeres supieran que el 8 de marzo es su día? Y explica que es la situación con la que se ha encontrado Jordi Évole en Salvados. Hay temporeras de la fresa que ni siquiera saben lo que significa una huelga y mucho menos lo que implica salir a la calle para combatir por la igualdad de género.

Y las reacciones no se han hecho esperar.

La Unión de Pequeños Agricultores ha lanzado un comunicado en el que opina que “nos parece que el programa falta a la verdad cuando afirma que solo un empresario ha querido brindarse a realizar declaraciones y que los representantes del sector y otros empresarios no han querido participar”. Y explica que “nos consta que el programa realizó en el restaurante ¨El Pato¨ de Cartaya una entrevista de más de dos horas al gerente de Interfresa y a Juan Antonio Millán, gran conocedor de la contratación en origen desde sus inicios, de la que no se ha emitido ni un solo minuto, dejando solo un espacio a un empresario que opina a título individual”.

Por eso, desde la UPA entienden que “aquí la información ha estado sesgada. Tal y como se menciona en el programa, el convenio del campo de Huelva iguala o supera la remuneración a otros convenios de la provincia. El convenio incluye el alojamiento con suministros básicos pagados, lo cual, pese a ser un trabajo duro, supera a muchos convenios de la provincia”. Y apunta que en el programa se hace mención a conceptos como “sueldo digno” o “mano de obra barata”.

En Huelva cobran 8 veces más que en Marruecos

Desde UPA Huelva “rechazamos ambas expresiones, dado que el convenio del campo iguala a las personas independientemente de su procedencia. Asimismo, cualquier persona que viene a trabajar en la agricultura a la provincia de Huelva gracias a este convenio cobra hasta 8 veces más que el sueldo que recibiría por la misma labor en Marruecos”.

Según aclara la UPA, “la gran mayoría de nuestros empresarios y empresarias cumplen con sus obligaciones laborales y respetan los derechos de las personas trabajadoras”. Desde UPA Huelva “entendemos que el programa pone en cuestión esto, lo cual es intolerable dado que generaliza una serie de cuestiones que no corresponden a la realidad y que el programa no ha podido contrastar”.

La UPA argumenta que como también se dice en el programa, “las denuncias por acoso del año pasado fueron investigadas por la justicia y archivadas. Se hace mención, por opiniones en una tertulia en las que menciona a las mujeres marroquíes en tercera persona y no con pruebas que servirían para denunciar ante las autoridades, de conflictos y malas praxis de encargados de fincas y no de los propios empresarios. No obstante es la responsabilidad de todos y todas que cualquier problema se detecte y se denuncie”.

Según la UPA, “nuestros empresarios y empresarias siempre están sometidos a las correspondientes inspecciones laborales por las autoridades competentes. Existiendo siempre la posibilidad de que cualquier problema o conflicto de cualquier índole se ponga en manos de los sindicatos o la inspección de trabajo, desde UPA Huelva queremos expresar que la inmensa mayoría de los empresarios y empresarias velan porque la campaña se centre en el trabajo de forma normal, respetando los derechos y sin situaciones como las que se mencionan en Salvados”.

Desde UPA Huelva prefieren tener una actitud activa, subrayan, “frente a la imagen distorsionada y manipulación de la información que viene sufriendo el empleo agrícola en la provincia. Por ello hemos puesto en marcha herramientas que estabilicen la campaña de trabajo. Así estamos realizando encuentros con todos los agentes implicados para poner en marcha, ahora más que nunca, la Mesa de Análisis y Seguimiento del Mercado de Trabajo en el Sector Agrícola en la Provincia”.

Respecto a la Mesa de Seguimiento, UPA quiere establezca un código de buenas prácticas laborales que nos permitirá garantizar en todo momento ante cualquier denuncia u opinión emitida que los empresarios y empresarias adheridas velan porque la estancia de las personas que trabajan en la campaña sea bajo un estricto cumplimiento de la normativa vigente”. Añade que este órgano “también se encargaría de atajar cualquier conflicto en las relaciones laborales durante la campaña. Esto nos permitirá detectar y solucionar problemas y trasladar una información que corresponda con la realidad de que nuestros empresarios cumplen”.

“Además, somos un sector del que dependen los esfuerzos, ilusiones y patrimonio de muchos agricultores y agricultoras y el trabajo de muchas personas de dentro y fuera de la provincia. Por eso, desde UPA Huelva queremos tener tolerancia cero para evitar que malas acciones en las relaciones laborales manchen al resto de un sector que cumple, por eso este órgano en forma de mesa que estamos impulsando queremos que se encargue también, a modo de autorregulación, de velar por cumplir y detectar a quien incumpla”.