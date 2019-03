UPA acusa a un medio catalán de “perjudicar a la fresa de Huelva”

now playing

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos critica "la información sesgada publicada para promocionar a la cadena de supermercados Veritas" con sede en Barcelona

UPA Huelva ha tenido conocimiento a través de las redes sociales de la noticia que llena de "apelativos catastróficos" al consumo de fresas denominadas convencionales frente al cultivo de fresas de producción ecológica. El argumento general de la noticia publicada se basa en dos estudios, uno realizado por una entidad no lucrativa con sede en EEUU para productos estadounidenses e importados a EEUU y otro de una revista química estadounidense sobre la eficacia de los agentes de lavado comerciales y caseros en la eliminación de residuos en las manzanas.

Con toda esta información, que no hace ninguna referencia a la producción de la fresa de la provincia, el periódico acaba ofreciendo como alternativa la compra de fresa ecológica, al que añade el mensaje de: "Si hablamos de fresas de temporada, nada como las ecológicas de Huelva. Veritas, comprometida en sus productos con la agricultura sostenible, es uno de los que cuentan con esta maravilla de nuestra tierra en sus tiendas". El artículo acaba con la promoción para el día 2 de marzo de una caja de fresas ecológicas por 3.95€ el Kg en sus establecimientos y página web.

UPA Huelva quiere destacar que en ningún caso el periódico digital hace referencia alguna a que el reportaje tenga un carácter de emplazamiento publicitario, lo cual induce a "una desinformación clara a los consumidores", a los que se "les hace un llamamiento a no consumir fresas si no son de producción ecológica aludiendo a un estudio que no analiza productos vendidos en el comercio europeo".

UPA Huelva también quiere destacar el "flaco favor" que empresas como la mencionada Veritas hace a la producción ecológica a base de "Teoría de la Conspiración, denostando al resto de modelos productivos para así poder vender sus productos sembrando la confusión entre las personas consumidoras". Todos los modelos productivos de la agricultura y ganadería de la provincia "son compatibles y pasan por controles exhaustivos fruto de la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria, en caso contrario su comercialización es inviable".

Particularizando en el caso de la fresa, la provincia de Huelva produce en su totalidad fresa procedente de Producción Integrada de Andalucía, una forma sostenible y racional de producir que se fundamenta en el empleo óptimo de los insumos (combustibles fósiles, fitosanitarios, medicamentos veterinarios, piensos y fertilizantes), que son sustituidos, siempre que sea posible, por prácticas y tecnologías sostenibles más respetuosas con el medio ambiente (lucha biológica, abonado orgánico, umbrales de tratamientos, etc.). Este tipo de producción está acogida a una normativa de obligado cumplimiento que requiere de la correspondiente certificación por una entidad externa que rinde cuentas ante un comité de certificación y que lleva su correspondiente sello específico para informar a los consumidores.

Asimismo, los productores y productoras también están sometidos a la norma GlobalG.A.P., la norma mundial para las buenas prácticas agrícolas que, sobre la norma anterior y con su certificación correspondiente, añade más condicionantes al método de producción de cara a mejorar la seguridad y calidad del producto final que se comercializa y que, además añade un marchamo de confianza frente a la exportación.

Por todo ello, desde UPA Huelva destacan "el esfuerzo que nuestros productores y productoras realizan sobre sus explotaciones, no solo por producir acorde a las normas de seguridad alimentaria que supone la denominada Agricultura Convencional (cuya comercialización no sería posible si no está sometida a la legislación vigente) sino elevando (con los costes correspondientes) el estándar de calidad y seguridad asumiendo normas y modelos de producción más sostenibles con el medio ambiente y que añaden mayor seguridad al consumidor final.

Una información sesgada y falseada

A través de la información a la que UPA Huelva ha tenido acceso, la firma catalana Veritas "se dedica a argumentar la noticia con estudios que poco tienen que ver con la realidad española, utilizando como fuentes entidades de EEUU que no hablan de la fresa comercializada en nuestro territorio nacional, sino que se circunscriben a productos comercializados o importados en EEUU".

Es fácil desmontar el argumentario indicando que la normativa de EEUU es distinta a la Europea, nacional y autonómica por la que se regula el cultivo de la fresa en Huelva. Hay que añadir también que "voces como la del director de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, Berhard Url, ya han hablado abiertamente de que no existen diferencias en materia de seguridad entre los productos orgánicos y los convencionales, por lo que el modelo productivo de la fresa en Huelva añade si cabe más confianza sobre este argumento, dado que se produce sobre un modelo más sostenible que el de la agricultura convencional".

Desde UPA Huelva "queremos también dejar fuera de esta polémica a nuestros productores y productoras ecológicos que, centrados en su esfuerzo por producir bajo este modelo, nada tienen que ver con esta información que se emite por una determinada cadena de supermercados y que tiene la clara intención de perjudicar a cualquier modelo de producción que no sea el ecológico".

A tenor de los sucedido, desde UPA Huelva han realizado la correspondiente consulta a sus servicios jurídicos para que evalúen tanto la información emitida, cuyo carácter es publicitario pero se camufla como noticia, así como el contenido que se emite desde la empresa Veritas y que se tomen las medidas correspondientes si fuera necesario.