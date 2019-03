Un joven empresario de Rociana gana la partida a la multinacional de videojuegos GAME

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Un joven empresario de Rociana acaba de ganar toda una batalla por derechos de propiedad intelectual a la potente marca de entretenimiento GAME. Todo empezó cuando Carlos López tuvo la iniciativa de registrar su firma de videojuegos y eventos relacionados con esta práctica bajo el nombre de Gamer Tech.

La multinacional GAME, una cadena líder de venta de videojuegos en España y Reino Unido, se opuso y litigó poniendo trabas a la marca que Carlos López quería registrar. Toda una batalla pues Carlos López se enfrentaba a un grupo que factura nada más que en España 191 millones de libras (207 millones de euros) y tiene más de 200 tiendas. Todo esto sin contar su imperio en el Reino Unido, más amplio y oneroso.

Sin embargo ha ganado el derecho a usar su propia marca. Gamer Tech ya está registrada a nombre de Carlos López en la Oficina de Patentes y Marcas Española después de que toda una multinacional como GAME se opusiera al registro por entender que existían similitudes entre sendas marcas. "Una lucha entre David y Goliat que, tras muchos esfuerzos, se salda a mi favor", resalta López.

López reitera que fue toda una sorpresa que una marca de prestigio como GAME se opusiera al registro en la Oficina de Patentes y Marcas Española, principalmente porque en inglés GAME significa juego, mientras que “Gamer” es como se denomina a quienes juegan videojuegos. De ahí que “Gamer Tech” signifique jugador tecnológico. "En consecuencia, las diferencias no sólo estriban en la propia nomenclatura, si no en que ambos logos presentan ostensibles diferencias en el diseño". En concreto, GAME apuesta por un nombre comercial limpio, prescindiendo de letras barrocas o dibujos que resten protagonismo a las palabras. GAMER TECH, por el contrario, elige un color azul en homenaje al Sonic the hedgehog, la icónica mascota de SEGA, una de las empresas más reconocidas y reputadas del sector. Además, la letra M de “GAMER” está dibujada simulando un pad de control, lo que implica que, de un vistazo, el consumidor relacione la marca con el mundo de los videojuegos.

Todos estos matices hacen que los propios responsables de la OPME, dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital, no tuvieran en cuenta la oposición de la marca solicitada por GAME.

El empresario rocianero ya ha registrado otras marcas comerciales como “Youvending”, en cuyo proceso de registro no recibió la oposición de ninguna otra firma comercial. Aun así, reconoce que “el diseño de un logo y una marca es un proceso arduo que no pude dejarse al ardid de las precipitación. Previamente al diseño realicé un pormenorizado estudio para descartar similitudes con otras firmas comerciales con las que pudiese entrar en conflicto, así como garantizarme el registro del dominio web”.

Por todo ello, reconoce su sorpresa porque la multinacional se opusiera a su marca, dado que aunque ambas operan en el sector de los videojuegos, la multinacional se dedica a la venta de juegos mientras que la firma onubense se centra, en exclusiva, en el sector servicios.

GAMER TECH desarrolla eventos relacionados con el mundo de los videojuegos y trabaja con medio centenar de ayuntamientos de la provincia de Huelva, Sevilla y Cádiz desarrollando Ferias de Videojuegos; así como eventos en centros comerciales como el Holea.

La propia Oficina de Patentes culmina el recurso desestimando la oposición de la multinacional al estimar que "entre las Marcas y el Nombre Comercial enfrentados existen suficientes diferencias gráfico-denominativas, pudiendo convivir pacíficamente en el mercado sin existir riesgo de confusión en el público consumidor". Una gran victoria que bien vale celebrar, sin duda. Una auténtica Game Over.

Carlos López, al margen de su afición a los videojuegos es un consumado maestro de ajedrez, una disciplina que le ha llevado a lo más alto en más de una ocasión en Huelva y Andalucía.