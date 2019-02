Daza León aclara que no se ha negado a pagar un impuesto

now playing

El concejal del Partido Popular de Chucena Manuel Daza León ha salido al paso del artículo publicado por diariodehuelva.es en el que, desde nuestra sección 'Al Oído', nos hacíamos eco de que este edil no quería pagar un impuesto, un extremo que Daza León considera falso, pues "no me pronuncié en ningún momento con esa frase", asegura.

En concreto, en un escrito enviado a este periódico, el concejal argumenta, en primer lugar, que la finca en la que se habían acometido las actuaciones en cuestión "no es de mi propiedad", por lo que "no me pertenece pagar o negarme a pagar el impuesto que fuere", señala.

Daza León aclara su versión de los hechos, que comienzan cuando, "una vez que el municipal me avisa de que tengo que pasar por el Ayuntamiento para el abono de un impuesto, me persono y soy atendido correctamente por la titular encargada de ello", tras lo que, añade, se lleva "el formulario de pago cumplimentado para entregárselo al propietario de la finca y que pueda hacerlo efectivo".

"Al llegar a mi casa escribo en mi Facebook -continúa- lo injusto que me parece el caso, ya que, debido al abandono en el que se han visto las cunetas, totalmente anegadas, inundando el camino y la finca, y después de comunicárselo repetidas veces al Ayuntamiento sin resultado alguno, el dueño de la finca, para evitar males mayores, paga de su bolsillo la limpieza de la cuneta que le afecta y la reposición de siete palos de la valla, que la lluvia había podrido y derribado".

"De ninguna forma se hizo obra alguna allí, como maliciosamente quiere mostrar la foto que publican y que es distinta a la que publiqué en mi página", añade el edil, al tiempo que explica que lo que hizo fue mostrar su "sorpresa e indignación", a través de Facebook, por lo que considera un "exceso de tasas e impuestos que se ven obligados a pagar los hombres del campo en Chucena", subraya.

Por último, indica que "estas protestas sobre los elevadísimos impuestos que se pagan en este pueblo, sean agrícolas o urbanos, las seguiré haciendo con el fin de que puedan bajarse los impuestos, que son elevadísimos y no corresponden a un pueblo rural con tan pocos servicios", añade, tras lo que concluye que ese es su deseo, su obligación y su derecho.

Manuel Daza León responde así al artículo de diariodehuelva.es titulado 'Un concejal del PP de Chucena no quiere pagar un impuesto', una conclusión que sacó este periódico tras descubrir un comentario de este edil en Facebook en el que indicaba, en primera persona, que "me dicen que tengo que pagar 33 euros por un impuesto de instalaciones. Pues vaya forma de ayudar al agricultor", un comentario con el que esta redacción consideró evidente, aunque ahora entienda que pueda ser un error, que era él mismo el que tenía que pagarlo.