Salvemos las playas pide más estudios y esfuerzos para luchar contra los temporales

La Coordinadora ' Salvemos las Playas de Huelva' (integrada por varias plataformas vecinales de zonas consteras) ha querido este lunes valorar la reunión mantenida en la que se ha informado de las actuaciones que se están tramitando en el desarrollo de la Estrategia para la Protección de la Costa de Huelva.

Desde la plataforma han querido agradecer a la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, "el habernos invitado personalmente a dicha reunión en la que se han dado cita la plana mayor de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, así como diversos alcaldes de los municipios afectados, representantes de los empresarios y sindicatos, otros agentes sociales, movimientos asociativos, la Presidenta del Puerto de Huelva y la Delegada del Gobierno Andaluz en Huelva, entre otros".

Los miembros de la plataforma creen que "debemos también hacer constar que la Subdelegada ha cumplido la promesa que nos hizo en la reunión que mantuvimos el pasado 11 de octubre de 2.018 en la que nos dijo que quería que a primeros de este año viniera personal técnico de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar a Huelva para informar del estado de tramitación de cada uno de los proyectos".

Estamos de acuerdo con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en que las actuaciones que se lleven a cabo deben tender más a buscar soluciones estables en el tiempo haciendo inversiones en estrategias de adaptación al Cambio Climático y buscando más la resiliencia que en actuaciones paliativas cuando se producen daños por temporales y actuando a base de obras de emergencia.

No obstante, pensamos que aún queda mucho camino por recorrer en los proyectos en marcha, así como completar estudios de algunas zonas que actualmente se quedan fuera de dichos proyectos y/o no se han completado. En el mejor de los casos el proyecto más avanzado se encuentra todavía en fase de Evaluación de Impacto Ambiental (Isla Canela); los siguientes ni siquiera han empezado dicho trámite, sino que se encuentran en estado de Información Pública previa a la Evaluación de Impacto Ambiental (Matalascañas y La Antilla-Islantilla); otros todavía no se han concluido los proyectos (Mazagón, que posee un proyecto a punto de concluir y un segundo que se ha licitado ahora su redacción), y otras zonas donde o bien no se incluyen en los proyectos (zona de poniente de Urbasur) o no se aporta ningún tipo de solución más que la redistribución de arena (El Portil), donde el Estudio para el Rejuvenecimiento de la Flecha de Nueva Umbría aún sigue en el mismo estado que hace justo un año

La principal pesadumbre que tenemos de la reunión de hoy es que no se han concretado plazos de inicio de ninguna de las actuaciones que emanan de la Estrategia para la Protección de la Costa de Huelva, por encontrarse todos ellos en diversos trámites administrativos (algunos ni siquiera se han comenzado).

"Queremos dejar constar que la Coordinadora en ningún momento ha optado por una solución u otra, sino que siempre hemos apostado por que sean los técnicos los que optaran por la solución más idónea en cada uno de los casos, si bien lo que siempre hemos pedido es que se pongan en práctica a la mayor brevedad posible, para no volver a vivir situaciones como las acontecidas el año pasado", han indicado.

"Como conclusión podemos decir que estamos muy satisfechos del avance de los diferentes estudios y proyectos, peros somos cautos en la finalización de los mismos dada la inexistencia de plazos de ejecución de los mismos."

Por último, queremos aprovechar la ocasión para reiterar nuestro compromiso con la manifestación por las Infraestructuras del próximo 15 de Marzo, a la que por supuesto vamos a asistir, ya que nuestra demanda se incluye dentro de las infraestructuras necesarias para la provincia de Huelva