Más voces dudan de las bondades de la austeridad extrema para el Recreativo

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Aún sin saber en qué categoría militará el Recreativo la próxima temporada, se ha generado un debate sobre cómo debe ser el futuro del Decano. Desde el Trust han introducido con éxito la fórmula de la austeridad, deslizando que el club no debería gastar más de 700.000 euros en plantilla, para destinar el resto del presupuesto a pagar deuda.

Una cifra que los profesionales del fútbol consideran insuficiente para pelear por el ascenso a Segunda División, salvo milagro, y que incluso podría poner en peligro la propia continuidad del Recre en la categoría de bronce. El último en pronunciarse ha sido José María Salmerón, para quien esta cuestión se trata de "un debate de las redes sociales".

"Aquí hay alguien que dice algo y ya parece que eso se va a hacer y las cosas son mucho más complicadas". Es más, "yo no he visto al alcalde ni al Consejo de Administración decir nada de eso", porque "ese es un presupuesto de un equipo de mitad de tabla hacia abajo. Y también he oído que el presupuesto debe ser bajo, pero hay que traer a los mejores, pues habrá que pagarlos".

Tampoco el alcalde Gabriel Cruz ve clara la apuesta por la austeridad. En declaraciones a Huelva Información, el primer edil ha recordado que "en Segunda B nuestro objetivo será siempre el ascenso. El Recre no puede jugar para ser el catorce o lograr la permanencia. Habrá que trabajar para acomodar la situación del club a sus objetivos, sin poner en riesgo nunca la estabilidad presupuestaria de la entidad".