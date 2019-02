Salmerón: “Aquí hay un debate para hacer daño a las personas”

Incluso en el mejor momento de la temporada, el Recreativo no escapa a la polémica. Algunas son genuinas e inevitables, otras, no tanto. Es el caso de unas declaraciones de José María Salmerón acerca de su papel a la hora de convencer a los jugadores para que ficharan por el Decano. Unas manifestaciones que los detractores de Óscar Carazo han aprovechado para afear el trabajo del madrileño y tratar de abrir una grieta entre el director deportivo y el entrenador.

Al respecto, Salmerón se ha pronunciado hoy denunciando que sus frases "se sacan de contexto", pues "muchas veces digo algo y me cortan la primera parte y me sacan un titular. Dije que el director deportivo hizo los fichajes y que yo convencí a muchos jugadores que no querían venir por cómo estaba el club. Eso se sabe, lo que pasa es que a veces eso se dice para hacer daño".

En este sentido, el preparador almeriense recuerda que "el director deportivo fue el que me firmó a mi. Yo estoy aquí gracias a Óscar Carazo, porque fue el que me presentó el proyecto y prácticamente no me dejo ni vivir (hasta que fiché por el Recre). El que yo esté aquí, es mérito de él", insiste.

En cuanto a la planificación de la plantilla, "yo di mi opinión y el tipo de jugador que quería y el director deportivo se puso a firmar. Yo intervine porque conocía personalmente a muchos jugadores, pero Óscar Carazo fue el que firmó y el que hizo los fichajes. Lo que pasa que aquí hay un debate para hacer daño a las personas".