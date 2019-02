Óscar Carazo: “Veo difícil tener a Salmerón y a estos jugadores con 700.000 euros”

Muy a su pesar, ha sido el hombre de la semana en el Recreativo. Amante de la discreción y enemigo de los titulares, Óscar Carazo se ha visto en medio del temporal provocado por la rescisión del contrato de Eurosamop y su condición de hombre de confianza de Juanma López. En esta entrevista con DiariodeHuelva.es, el director deportivo del Decano resuelve las dudas que se ciernen sobre su presente y su futuro.

-¿Que opinión le merece la marcha de Eurosamop?

-Es una situación que tienen que valorar otras personas, en este caso Juanma López y el Ayuntamiento, yo en eso no tengo nada que decir.

-¿Había hablado o ha hablado con Juanma López de lo sucedido?

-No, yo lo único que hablo con Juanma es de lo deportivo, que es mi parcela. Hablamos de cómo está el equipo, cómo están rindiendo los jugadores y sobre el trabajo del día día, nada más. No soy persona que le guste entrometerse en el trabajo de los demás.

-¿En qué situación queda Óscar Carazo ahora?

-Como sabéis, tengo contrato con el Recreativo hasta el 30 de junio y voy a seguir trabajando para el club con la idea de poner mi granito de arena para que esto salga adelante.

-En las actuales circunstancias, ¿puede negociar las renovaciones, tantear fichajes y planificar la próxima temporada?

-Creo que en la actual situación no debemos ir más allá del día a día del club.

-¿Le gustaría seguir en el Recreativo después del 30 de junio?

-Yo sólo pienso en el día a día, no en mañana, ni en junio. Además, hablar de futuro nunca es bueno en el fútbol, simplemente estoy concentrado en lo que me toca hacer hoy.

-¿Cree que el Consejo de Administración le ofrecerá la renovación?

-No puedo contestar a eso porque no es mi parcela ni mi decisión.

-¿Por qué esas malas relaciones entre la parte deportiva y la directiva?

-No creo que haya malas relaciones, simplemente es una cuestión de reparto del trabajo. A mi me toca la parcela deportiva y al Consejo le toca el tema económico. Y debemos respetarnos en nuestro trabajo. No entiendo cómo se dice que hay malas relaciones, las relaciones son estrictamente profesionales.

-¿No se extralimitó en el presupuesto para fichar el pasado verano?

-En verano me dijeron que trabajara con un presupuesto similar al del año anterior, y eso hice. También es cierto que iba a producirse una venta y al final no fue así. Mi situación de trabajo ha sido complicada, pero siempre me he acoplado a lo que me dijeron desde el club.

-¿Qué tiene que responder a los que le acusan de ser parte del 'fútbol-negocio'?

-Yo respeto todas las opiniones, pero en Segunda B es muy complicado que haya 'fútbol-negocio'. Porque el 'fútbol negocio' se hace a través de traspasos, de pagar comisiones a los representantes... y desde que estoy aquí, el Recreativo no ha traspasado a ningún jugador, ni yo he pagado ninguna comisión. Mi forma de trabajar es convencer a los futbolistas, no pagar a sus agentes. Por lo que sé y veo, es complicado que en esta categoría haya 'fútbol-negocio', pero quien lo dice sabrá porqué lo dice.

-Pues ponen como ejemplo el caso de Benktib.

-Trajimos a Ismael con la idea de que aportara al equipo a nivel futbolístico, pero no fue así. Y en el mercado de invierno, el jugador pensó que iba a tener más minutos en el Levante Atlético y se le dejó marchar. Igual que David Segura con el Utrera, o Lolo Plá con el Valencia Mestalla. Son futbolistas que cambian de club porque piensan que así van a jugar más. No entiendo dónde está el 'fútbol-negocio', pero cada uno es libre de pensar lo que quiera.

-¿Tiene el Recreativo un entorno muy especial?

-No considero que sea especial, es un ambiente que está al nivel de la exigencia del Recreativo y los profesionales debemos adaptarnos a esa exigencia. Aunque tampoco me fijo mucho porque nuestro éxito depende del trabajo, no de lo que digan o dejen de decir.

-La salida de Diego Vargas también levantó una polvareda.

-Es una situación que ya expliqué, al chico le quedaban seis meses de contrato y no quería seguir porque pensaba que debía estar con el primer equipo. Se habló con el Sevilla y negociamos una buena operación para el Recre, que se asegura unas garantías a futuro con un jugador que en junio iba a salir gratis.

-¿Con Traoré también se ha asegurado el Recreativo opciones a futuro?

-No, con Traoré acordamos una cláusula para que no juegue contra nosotros, a no ser que paguen un dinero. Es un buen futbolista, pero estaba contando poco y el interés del Sevilla Atlético nos daba la oportunidad de reforzar a un equipo que puede arañar puntos a nuestros rivales directos.

-¿Por qué se presenta la operación como una cesión si el jugador termina contrato el 30 de junio?

-Para hacer efectiva esa cláusula hay que hacerlo a través de una cesión, porque si rescindes el contrato, el futbolista queda libre y no puedes exigir que no juegue contra nosotros.

-Sumando el mercado de verano y el mercado de invierno, ¿se ha gastado más dinero en fichajes que el año pasado?

-Creo que estamos por debajo de lo que se gastó el año pasado, porque en verano el coste de la plantilla era similar y ahora hemos ahorrado algo de dinero, como nos pedía el Consejo. Ya he dicho que yo me voy acoplando a lo que me van diciendo.

-Como profesional del fútbol, ¿un equipo de Segunda B con una plantilla de 700.000 euros puede luchar por ascender o sólo por no bajar?

-A más presupuesto, más posibilidades tienes de estar arriba, eso es obvio, como se demostró el año pasado, cuando subieron los tres equipos más potentes económicamente y el cuarto más potente no ascendió por quince segundos. El dinero te ayuda y te da un grado de seguridad, pero esto es fútbol, y nunca sabes lo que puede pasar.

-¿Un equipo de 700.000 euros puede tener a Salmerón y al grueso de la plantilla que tiene el Recreativo al día de hoy?

-A mi no me toca responder a esa pregunta, porque eso tendrían que responderlo ellos, pero lo veo difícil.