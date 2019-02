Óscar Carazo no continuará la temporada que viene en el Recreativo

now playing

Óscar Carazo no continuará en el Recreativo de Huelva la próxima temporada. El mejor director deportivo que ha tenido el Decano desde Alfonso Serrano, finalizará su relación laboral con el club el próximo 30 de junio y no será renovado. Pese a la indiscutible valía de sus méritos, su perfil no corresponde a las necesidades del nuevo proyecto del club por razones empresariales, profesionales y personales.

En el Nuevo Colombino consideran que la continuidad de Carazo no tendría sentido por su estrecha relación con Juanma López y Eurosamop, una vez que la empresa madrileña ha rescindido su contrato de gestión. Además, sus inexistentes relaciones con el presidente Manolo Zambrano serían un foco de tensión innecesario de cara a la planificación del próximo ejercicio.

Por último, pero no menos importante, la figura de Óscar Carazo y su indudable reputación en el mercado de fichajes, no encaja con el anunciado proyecto de austeridad para el curso venidero, en el que el Recre apenas destinará 700.000 euros a la confección de su primera plantilla. Amén de cambiar el objetivo deportivo del ascenso a la Segunda División por la permanencia en Segunda B.

Únicamente una modificación en la estrategia de los políticos y la entrada de Krypteia Capital en el accionariado de la entidad albiazul podrían variar el panorama, pues la firma de Óscar Romero se ha deshecho siempre en elogios hacia la labor de Óscar Carazo al frente de la secretaría técnica. No obstante, en esa hipótesis, el propio Carazo tendría la última palabra acerca de su continuidad en Huelva.