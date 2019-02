David Thomson acudirá el 28 de marzo al juzgado polaco que dirime si le devuelve a su hijo

now playing

El 28 de marzo se celebra una nueva vista en el juzgado de Kutno (Polonia), que deberá dirimir, siguiendo el Convenio de la Haya, si devuelve al niño David Thomson a su padre, que tiene su patria potestad provisional, después de que su madre, Mirka Duk, se lo llevase sin consentimiento paterno a Polonia el pasado 29 de mayo.

Esta vez el padre del niño, también llamado David Thomson, sí acudirá a Polonia "ante las pocas garantías" que tiene de poder comparecer por videoconferencia después de que se le denegase esta posibilidad en una vista anterior alegando problemas técnicos.

Conforme pasa el tiempo Thomson pierde un punto más de esperanza en un caso complicado que implica a dos países y que se está alargando más de lo esperado. Lo que esperaba haberse resuelto en una vista el 2 de octubre se ha ido posponiendo hasta ahora.

En este tiempo, el británico ha acudido a Polonia a entrevistarse con dos psicólogos que deberán elaborar un perfil psicológico. En esa ocasión, pudo ver apenas diez minutos al niño, que se mostró reticente y callado.

Thomson se queja de los "impedimentos" que se le están poniendo en todo el proceso: la imposibilidad de comparecer por videoconferencia, la no admisión de la valoración psicológica de su ex mujer realizada en España, la asignación de una abogada en Polonia con la que tiene problemas de comunicación al no hablar ni español ni inglés, la falta de información ...

Lo último ha sido un CD con las declaraciones de tres testigos españoles en el juzgado polaco a favor de Mirka Duk. El padre se plantea denunciar a estas personas, que no testificaron en España, por las acusaciones que vierten en su contra. Thomson se queja que en el juzgado de Ayamonte le han dicho que no tienen un ordenador para escuchar el CD.

Para el británico, lograr dinero es lo que mueve a Mirka Duk, a la que acusa de haberlo denunciado en nueve ocasiones por violencia machista sólo para lograr los algo más de 400 euros que perciben las mujeres maltratadas. En todas ha salido absuelto.

También sostiene que su ex pareja busca a hombres con dinero para hacerles un hijo, algo que corroboró una compatriota suya en el programa Espejo Público. De hecho, Durk tiene, que se sepa, otros dos hijos, "a los que no intentó ver en ningún momento mientras estuvo conmigo", señala el británico.