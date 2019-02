El parlamentario José Fiscal critica “la parálisis de la Junta”

now playing

El parlamentario autonómico del PSOE-A José Fiscal ha criticado este sábado la "parálisis" de la Junta de Andalucía, encabezada por su presidente, Juanma Moreno (PP), subrayando que el nuevo Gobierno andaluz "no gobierna", a la par que ha lamentado los "intereses estrictamente electorales" de la aprobación de los presupuestos porque "se retrasará hasta después de las elecciones municipales de mayo".

En declaraciones a periodistas en la sede onubense del PSOE, Fiscal ha señalado que tras la formación del nuevo Gobierno "prácticamente no se ha adoptado ninguna medida" dado que "llevamos semanas en blanco". Al respecto, ha alertado que esta semana no ha habido Consejo de Gobierno, "algo que solo sucede en los periodos vacacionales y que no es habitual".

En este sentido, el socialista ha explicado que las primeras medidas que han anunciado tienen que ver con "la bajada de los impuestos a las familias más ricas de Andalucía" lo que a su juicio supondrá "una falta de ingresos" que se traducirá en que "lo pagarán todos los andaluces a través de la venta de propiedades de la Junta para compensar los ingresos que no se van a recibir".

Fiscal ha destacado que "lo más grave" es que "el Gobierno de PP-Cs-Vox está jugando con los andaluces y con la Junta" porque "está regateando con la aprobación de los presupuestos por intereses estrictamente electorales" dado que "se retrasarán hasta después de las municipales".

Sobre el citado tema, el exconsejero ha alertado del "descontrol" ante una "medida esencial" que se traduce en la "partitura que rige la vida de la comunidad autónoma". "Estamos hablando de que si no se aprueban se ponen en riesgo cuestiones como la financiación de los libros de textos gratuitos o el incremento del 2,25 por ciento para los funcionarios". "No aprobar los presupuestos tiene una incidencia directa en el día a día de los ciudadanos", ha añadido.

Ante esta situación, Fiscal ha expresado que "llevamos dos semanas de parálisis y las pocas decisiones que ha adoptado el Gobierno han servido para enseñar su espíritu reaccionario" en el que "un partido de extrema derecha tiene la sartén por el mango porque de él dependen medidas importantes".

VALORA LA HERENCIA DEL PSOE

En relación a los últimos datos conocidos sobre empleo, Fiscal ha valorado que "las únicas noticias importantes que se han producido sobre Andalucía tienen que ver con la herencia recibida del PSOE". "Andalucía ha liderado la reducción del paro y el crecimiento del empleo un año más", ha dicho añadiendo que "siguen siendo unos datos negativos pero que sitúan a Andalucía a la cabeza de las comunidades en cuanto a la creación de empleo y reducción del paro", siendo "consecuencia del gobierno anterior. Asimismo, ha destacado que "se ha recuperado el nivel del número de empresas hasta cifras anteriores a la crisis económica" valorando que "decíamos que los datos macroeconómicos de Andalucía estaban mejorando y ahora se ha puesto de manifiesto".

Sobre la celebración este pasado viernes del Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos, Fiscal ha señalado que la cita dio "una lección de unidad, cohesión y de fortaleza del PSOE-A" dado que se produjo "una renovación de total de los senadores y las propuestas fueron aprobadas por unanimidad. "Es una magnifica muestra de que los socialistas estamos dispuestos a seguir representando a más de millón de andaluces que nos han otorgaron su apoyo en las últimas elecciones", ha manifestado, a la par que ha aplaudido que "fue un ejemplo muy significativo de fortaleza y cohesión del partido en Andalucía".

Por todo ello, el socialista ha destacado que son "la única opción para frenar a la derecha en Andalucía con un Gobierno de la nada, sin estructura, que no acaba de nombrar cargos, sin agenda ni presupuestos y sin rumbo". A su juicio, el Ejecutivo andaluz "tiene un ataque de vértigo, con miedo a la hora de adoptar decisiones", razón por la que "se ocultan o posponen decisiones que van a ser muy duras" que se conocerán "después de las municipales".