Adam Levy enamora en su primera visita a España

Con una tarde nublada y alrededor de 15 grados, a Adam Levy llegar a Huelva le pareció un paraíso en pleno enero comparado con el frío polar y las nevadas de donde provenía, Chicago. Levy llegaba a Huelva con las ganas de hacer disfrutar al público con su música en solitario, pero también con los éxitos más conocidos de las bandas que lidera, como The Honeydogs.

Para su primera visita a España, siendo Huelva su primera parada, el cantautor americano ha escogido a la banda portuense ‘The Brass Button’ para su acompañamiento. Una apuesta segura teniendo en cuenta que los componentes de la misma lo tienen como su fuente de inspiración principal para su música.

Los portuenses ‘The Brass Button’ fueron los encargados de abrir el telón ante un público expectante de música. Como bien explicaran sus componentes “es para nosotros un sueño hecho realidad poder tocar con Adam Levy, ya que nos iniciamos (con este grupo) en la música por él y sus composiciones y discos”. Con un ritmo rock suave y muy pegadizo, The Brass Button dejaron un buen sabor de boca para lo que vendría en una noche lluviosa: Adam Levy con un magnífico indie-rock lleno de energía y ganas de pasarlo bien.

Adam Levy se mostró muy emocionado por su concierto en Cantero Rock porque “es mi primera vez aquí en Huelva, estoy muy emocionado de tocar aquí esta noche junto con los Brass Buttons”. Además, afirmó que “como músico el hecho de que organizaciones educativas como la Universidad de Huelva apoyen y alienten la música y a los músicos es genial”.

El cantautor, activista social y educador, deleitó al público con “un viaje a través de mi música en estos últimos 15 años”. Así, sonaron canciones como ‘Potter’s Field’; ‘Naubinway’; ‘Pitch Black Path’ en su guitarra, que poco después fue acompañada por The Brass Buttons en una decena de canciones en las que la exquisitez musical de Levy se acopló perfectamente con los portuenses.

’10.000 years’; ‘We are’; ‘Vermillion Billows’; ‘Aubben’; ‘Atoms Never Die’; ‘When Your Well Runs Dry’; ‘Devices’; ‘Our Postmortem’ o ‘2 weeks’, entre otras sonaron en Las Cocheras del Puerto que acogieron seguidores de incluso otros países como Portugal. Entre canción y canción, Levy contó anécdotas de cómo se crearon las canciones o lo que significan para él. Historias conocidas por sus seguidores que acogieron con calidez cada nota salida de su guitarra y voz.

Un lujo al alcance para los amantes de la música que no dudaron en acudir a Cantero Rock.

La próxima cita de Cantero Rock es el próximo miércoles 20 de febrero a las 21.00 horas con el grupo Barbott. Las entradas pueden adquirirse en el área de Cultura de la UHU (Campus de El Carmen) y en la web www.momotickets.com , al precio de 6 euros, y 8 euros el día del concierto en taquilla.

Toda la información de la programación cultural: www.uhu.es/cultura