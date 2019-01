El Patronato de Turismo acusa a la FOE de “enturbiar” la buena imagen de Huelva en Fitur

now playing

El Patronato Provincial de Turismo de Huelva se muestra muy sorprendido por las afirmaciones que ha realizado el Consejo Empresarial de Turismo de la FOE calificando como 'caída libre' la bajada de turistas en nuestra provincia, cuando este organismo es perfectamente conocedor de la situación por la que pasa el sector con una ralentización también en los datos tanto a nivel nacional como autonómicos. Por otra parte, el Consejo también es consciente de la irrupción de nuevo en el sector de países árabes que estos últimos años habían perdido turistas por la inseguridad que se daba en ellos.

Ezequiel Ruiz, vicepresidente del Patronato de Turismo, destaca que estas críticas "no tienen razón de ser, puesto que las cifras dejan muy clara nuestra evolución y son muy parecidas a las del año anterior con prácticamente el paso de un millón de viajeros por nuestra provincia y más de 4.000.000 de pernoctaciones". Ruiz ha explicado que estas "desafortunadas declaraciones solo pueden responder a una pataleta del Consejo de la FOE para ganar protagonismo en un momento en el que nuestros atractivos y destinos están siendo noticia positiva en todos los medios de comunicación". A lo largo del desarrollo de la Feria, no solo la provincia a nivel general presenta su oferta, sino que también lo hacen nuestras comarcas y pueblos, convirtiendo a este evento en un escaparate inmejorable para una treintena de pueblos onubenses que participan este año. "Quizás la FOE preferiría que Huelva y sus municipios fueran la única provincia española que no estuviera en FITUR", se pregunta Ezequiel Ruiz.

El Patronato de Turismo aclara que el 64 % de su presupuesto de más de 1.000.000 de euros, aportado íntegramente por la Diputación de Huelva, lo dedica a la promoción de la provincia a muchos niveles, no solo en la participación de ferias profesionales, sino en otros formatos tanto a nivel nacional, como internacional. "No entiendo como el Consejo califica de 'despilfarro' la presencia de Huelva en FITUR, siendo una de las ferias más importantes del mundo y teniendo en cuenta que es la Junta de Andalucía quién financia los costes de esta importantísima promoción", concluye Ruiz.

En todas las acciones que desarrolla el Patronato de Turismo está presente el sector, sin embargo, en raras ocasiones la institución provincial ha contado con la presencia y el apoyo del Consejo de Turismo de la FOE. Además, esta entidad está al corriente de todas las actividades que se desarrollan, ya que forma parte de la asamblea general, es decir del propio Patronato de Turismo. El Vicepresidente también se ha "extrañado de que la FOE sea tan contundente en afirmar falta de promoción, cuando nunca han hecho efectivo su compromiso de aportar fondos para este fin durante todos estos años".

Ezequiel Ruiz, critica el "oportunismo que busca la FOE con estas declaraciones en unos días de importante promoción para Huelva, tergiversando la realidad solo para conseguir notoriedad y crear un clima negativo en un sector que goza de una salud excelente". Ruiz se compromete a seguir trabajando por incrementar la oferta turística de Huelva, porque nunca podemos estar satisfechos y aunque Huelva ha crecido turísticamente en los últimos años, nos queda mucho camino por andar". "Nos gustaría, que el Consejo de Turismo de la FOE aportara iniciativas dentro de un espacio de colaboración y no se dedicara a criticar con mentiras y medias verdades únicamente por interés propio y no de nuestra tierra", concluye Ezequiel Ruiz.