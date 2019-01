La Fundación Cepsa entrega sus Premios Alumno 10C a 25 estudiantes con mejor expediente

now playing

La Fundación Cepsa ha hecho entrega hoy de los 'Premios Alumno 10C' a 25 estudiantes de la Universidad de Huelva que han destacado por su expediente académico y que han participado en unos cursos de formación de la Fundación que pretenden facilitarle el acceso al mundo laboral, un complemento a su formación en el que se perfeccionan las competencias del alumnado.

Se trata de 25 estudiantes de titulaciones muy diversas, "alumnos de muy distinta procedencia académica, que comparten ser magníficos alumnos no solo en el plano del rendimiento sino de su cualificación personal", como ha señalado la rectora de la Onubense, María Antonia Peña, durante la entrega en la que ha estado acompañada por la vicerrectora de Innovación y Empleabilidad, Isabel Rodríguez; el vicedecano de la Facultad de Ciencias Experimentales, Felipe Jiménez; la directora de la Cátedra Fundación Cepsa, Inés Garbayo; y la representante de la Fundación Cepsa Teresa Millán.

Según la rectora, estos alumnos "han tenido la oportunidad gracias a Cepsa de tener unos cursos, una formación complementaria que seguro que les va a facilitar mucho lanzarse a ese mundo tan difícil que es el mundo del empleo. Saber encontrar su camino en ese entorno tan flexible que es el mundo laboral hoy día y estar preparados para las muchas contingencias que la vida les va a poner por delante".

La rectora puso como ejemplo de excelencia a María Aparcero, estudiante de la UHU del grado de psicología que ha recibido el premio nacional al mejor expediente: "Es una satisfacción porque significa que la Universidad de Huelva gradúa a una persona que es el mejor expediente de todo su país".

Para Peña, hay un aforismo que se repite en este tipo de actos y es que "esperamos no que el alumno pase por la Universidad, sino que la Universidad pase por el alumno. Si hay un ejemplo en el que la Universidad pase por el alumno, son los alumnos 10C porque en ellos no solo está la excelencia, sino otros valores que son imprescindibles en la Universidad y en nuestra sociedad, está el liderazgo que se sustenta sobre el carisma, no sobre la autoridad; la capacidad de hacer equipo, alumnos que saben devolver a la institución lo mejor de sí mismos. La universidad pública nos da mucho, más de lo que somos capaces de valorar en todos los planos".

Por su parte, Teresa Millán ha destacado que el programa que empezó hace más de 10 años como una fórmula para darle formación complementaria a los alumnos sobre las competencias básicas en los tiempos que corren: liderazgo, trabajo en equipo... "Este año hemos dado un giro con un programa más acorde con los tiempos, con un día de encuentro entre los alumnos. Se les ha explicado también las nociones básicas del acceso a una empresa como la nuestra porque nuestro fin último es la investigación y la empleabilidad".

Entre las novedades, los aspirantes seleccionados (que ya estaban graduados) pueden participar en el proceso de selección para el programa 'Challenging U' de Cepsa que está dirigido a recién graduados de alto potencial a los que se les dará la oportunidad de conocer en profundidad y colaborar en diferentes departamentos y áreas de la compañía. Por otro lado, CEPSA sigue con la colaboración en la formación de los/las estudiantes de la Universidad de Huelva a través de las prácticas en sus instalaciones.

Los estudiantes acreditados como `10C´ en la edición de 2018 han sido: Gloria Copete Capilla (Máster Comunicación y Educación Audiovisual), Miguel Ángel Ramos Martínez (Doble Grado ADE-FICO), Verónica Barragán Torrado (Máster Prevención Riesgos laborales), Bella Mª González Ponce (Grado Psicología), Mercedes Rodríguez López (Grado Educación Primaria), Belén Martín de Acuña (Máster en Ingeniería Química), Daniel Dacosta Sánchez (Grado Psicología), Eva Garfia Pérez (Máster Prevención Riesgos laborales), Antonio Yaque Aguilera (Doble Grado ADE-FICO), Juan Carlos Álvarez Fernández (Máster Ingeniería Química), Paloma Neto González (Grado Educación Social), Nuria Martin Quirós (Grado Educación Social), Sebastián Martínez Fabio (Grado Administración y Dirección Empresas), Brayan Steven Lozano Rivera (Grado ADE-FICO), Lucía Panzuela García (Grado Educación Infantil), Karen Andrea Celis Villegas (Máster Economía y Desarrollo Territorial), Juan Mesa Rodríguez (Grado Química), Alejandro López Gómez (Grado Química), Fernando Fernández Suárez (Grado Relaciones Laborales y Recursos Humanos), José Manuel Cantonero Cobos (Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte), Alejandro Gómez Martín (Doble Grado ADE-FICO), Najate Rami (Grado ADE y Turismo), Daniel López Hernández (Master Inv. Ed Física y CC Deporte), Natividad Ana Santana Chalé (Grado Psicología) y Sandra Buendía Domínguez (Grado Ingeniería Energética).