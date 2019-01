Los retos del nuevo Gobierno de la Junta en Huelva

now playing

now playing

now playing

now playing

La construcción de la carretera Huelva-Cádiz, un nuevo puente sobre el Odiel, la Autovía de la Cuenca Minera, el desdoble de la A-483, los tres chares de la provincia o la modificación del Plan de la Corona Norte de Doñana son algunas de las principales promesas electorales que realizó el PP en campaña

El nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía tiene ante sí numerosos retos que afrontar en la provincia de Huelva. Una vez investido Juanma Moreno como presidente del Ejecutivo andaluz, para lo que ha contado con el apoyo del Partido Popular, Ciudados y VOX, al nuevo Gobierno de PP y Cs le toca echar mano de sus programas electorales para dar cumplimiento a los compromisos que adquirió con los onubenses durante la pasada campaña electoral.

Diariodehuelva.es ha recopilado todas las propuestas realizadas por el partido que ostenta la Presidencia de la Junta, entre las que se encuentran proyectos de envergadura como la construcción de una conexión por autovía entre Huelva y Cádiz. En concreto, el propio Juanma Moreno, durante una visita a Huelva, prometió la conexión por carretera entre las provincias onubense y gaditana para crear una "sinergia de progreso" y "superando los obstáculos para proteger la joya de la corona que es Doñana", indicó.

También el presidente provincial del PP de Huelva y número dos de la candidatura 'popular' onubense al Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, se refirió a este proyecto durante la campaña. Se trata, dijo, de una infraestructura beneficiosa para el turismo y que se puede hacer “respetando el medio ambiente y la joya que es Doñana”, añadió., tras lo que apostó, igualmente, por una conexión marítima ente ambas provincias.

Otras infraestructuras

Otra de las infraestructuras prometidas por el PP en campaña es la construcción de un nuevo puente sobre el río Odiel "para acabar con los atascos" que sufre el viaducto actual que une la capital onubense con la Costa Occidental, señaló la cabeza de lista del PP por Huelva al Parlamento andaluz, Loles López, al tiempo que prometió también la construcción de las conexiones de la A-49 con la Costa.

Asimismo, Manuel Andrés González prometió la construcción de la Autovía de la Cuenca Minera o desdoble de la carretera A-461, que une Zalamea la Real con Santa Olalla del Cala y atraviesa gran parte de la comarca minera de Riotinto. "Es hora de realidades en esta comarca", señaló el candidato 'popular', al tiempo que consideró que esta infraestructura es fundamental para el desarrollo y la creación de empleo de la Cuenca Minera.

Asimismo, el mismo González garantizó el compromiso del PP andaluz y de Juanma Moreno con la construcción del desdoble la A-483 entre Almonte y Matalascañas, al ser "una de las carreteras más peligrosas de Andalucía" debido a su alto índice de siniestralidad, sobre todo, en el tramo que une Almonte con Matalascañas, indicó.

Sanidad

Uno de los temas que centró buena parte de la campaña electoral del PP fue la sanidad pública onubense, para la que los 'populares' realizaron una serie de propuestas concretas. La construcción de los tres chares de la provincia y que la capital tenga dos hospitales concretas son algunas de las más destacadas, a las que hay que sumar la construcción de los nuevos centros de salud que prometió el anterior Gobierno del PSOE "desde hace más de una década" y la puesta en marcha de "cobertura médica las 24 horas del día en todos los municipios de la provincia", tal y como remarcó Loles López.

La candidata del PP también prometió la equiparación salarial de los profesionales sanitarios con la media nacional, que éstos tengan un máximo de 15 citas diarias de "al menos" diez minutos cada una y la recuperación del 30 por ciento de la plantilla que a su juicio se perdió con la fusión hospitalaria.

Agricultura

También la agricultura centró buena parte de la campaña del PP. En este ámbito, la propia Loles López prometió la modificación del Plan de la Corona Norte para "que el agua llegue el agua a todos los agricultores”, al tiempo que apostó por incrementar el presupuesto para infraestructuras portuarias, ayudas para la pesca y una defensa firme del sector de la chirla.

Por su parte, Manuel Andrés González firmó un acuerdo en el que rubricaba el "total apoyo" del PP a los agricultores y cooperativistas afectados por el Plan Almonte-Marismas, quienes reclamaban que se haga justicia "a un engaño que se remonta a 1997", cuando según el PP la Junta de Andalucía "les pidió que dejasen las tierras de cultivo que poseían" en los subsectores II-13, II-14 y II-16 de ese plan para proteger el Parque de Doñana.

Autónomos

Otro de los colectivos a los que el PP prometió una serie de medidas concretas es al de los autónomos. En concreto, la número tres de la candidatura por Huelva al Parlamento, Carmen Céspedes, mostró el compromiso de su partido con "blindar" a este colectivo con "beneficiosas" medidas fiscales como la rebaja de 1,5 puntos del IRPF, la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o la rebaja de un punto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, mientras que Loles López se comprometió a "devolver el 20 por ciento del recibo de la luz a los autónomos y a las familias de rentas bajas y medias".

De otra parte, la que fue cabeza de lista del PP por Huelva anunció que su partido pondría en marcha "de manera urgente" un plan de choque contra el desempleo femenino en el que se incluirían medidas como el apoyo a mujeres emprendedoras e incentivos a empresas para contratos estables con el objetivo de "acabar con la asfixiante tasa de paro, por encima del 29 por ciento, y reducir la brecha salarial", dijo.

Educación y dependencia

La educación y dependencia también centraron buena parte de las promesas electorales del PP. Por un lado, Loles López se comprometió a tramitar las ayudas por dependencia en un plazo máximo de tres meses "para que los 6.000 onubenses en lista de espera salgan de una vez de ese limbo en el que los ha sumido PSOE y Ciudadanos", apostilló, tras lo que anunció un Plan Especial de Empleo para Personas con Discapacidad para que exista "una inclusión real" y un aumento de "al menos" 25 millones de euros en el presupuesto que se destina a la Atención Temprana.

En materia de educación, la candidata aseguró que "el PP no cerrará ninguna línea de concertada donde haya demanda social" y que igualará la educación concertada con la pública, de modo que las dos tengan "aulas matinales, comedor escolar, servicio de transporte y clases de educación especial", concretó. Asimismo, López señaló que el PP garantizará la educación gratuita de 0 a 3 años, revisará con el sector el precio de las plazas e iniciará un diálogo para elaborar un nuevo decreto que se ajuste a sus necesidades reales, al tiempo que defendió que los alumnos "no tengan que volver a estudiar en aulas prefabricadas, que no pasen frío o calor, que todos los centros tengan bilingüismo y aulas especiales y, algo muy importante, que los padres tengan plena libertad para elegir a qué colegio quieren que vayan sus hijos".