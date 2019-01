El Gobierno ha presupuestado dinero para construir casi tres presas de Alcolea desde 2009

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

La idea de construir la gran presa cumple 25 años de continuos retrasos y polémicas y acumula en los diferentes PGE 140 millones cuando en realidad su precio es de 52 millones de €

Año tras año los Presupuestos Generales del Estado anuncian grandes inyecciones de dinero para los proyectos de Huelva. Casi siempre son los mismos los que están en el listado. El AVE, el desdoble de la Nacional 435, la Huelva-Zafra, las ampliaciones de los muelles del Puerto... y un largo etcétera que se repiten año tras año. El truco está en que no todo el dinero que se presupuesta para cada año termina ejecutándose, por lo que las obras siempre se alargan más de lo previsto y un caso muy sintomático de esto es el de la presa de Alcolea, que desde que se adjudicara por primera vez en 2008, acumula un total de 140 millones de euros en los diferentes presupuestos. La realidad es que el coste de la obra es solo de 52,4 millones de euros.

La iniciativa de construir una gran presa para regular las aguas del Río Odiel nació hace ya casi un cuarto de siglo. El obetivo era poner en regadío más de 25.000 hectáreas de 16 localidades diferentes como Beas, Trigueros, Gibraleón, Niebla, Villarrasa, la Palma del Condado o Valverde del Camino. El catedrático Juan José García del Hoyo en un informe elaborado por el colegio de Economistas estimaba que esas explotaciones agrarias podrían generar unos ingresos anuales de 370 millones de euros y crear 13.000 empleos, unas cifras nada desdeñables que deberían animar a la inversión pública en cualquier lugar del mundo, pero en Huelva todo lo que se ha generado año tras año ha sido un absoluto despropósito y conflictos diversos.

La primera gran inversión en el proyecto en unos presupuestos fue la de 2008 (anteriormente ya había habido pequeñas partidas para los diversos estudios informativos que necesita una obra de esas características) con 49, 4 millones de euros. Lo anunciaba el ministro Pedro Solbes en una etapa en la que la crisis económica comenzaba a afilar sus uñas.

Desde entonces no ha habido un solo año en el que los Presupuestos Generales del Estado no reflejaran una partida para esta obra, algunas muy importantes como las de 2011 y 2017 que reflejaban casi 12 millones de euros, otras como la del pasado año, no llegaba a los tres millones.

En este listado se puede ver el presupuesto anual previsto para la infraestructura hidráulica:

2019---------------------------> 8,3 millones

2018----------------------------2,6 millones

2017--------------------------> 11,7 millones

2016--------------------------> 20,5 millones

2015-------------------------> 10,99 millones

2014-------------------------> 9,58 millones

2013--------------------------> 7,2 millones

2012---------------------------->3 millones

2011-------------------------> 11,9 millones

2010-------------------------->4,9 millones

2009------------------------> 49,4 millones

Total------------------------>140.07 millones

La obra se adjudicó por primera vez en 2008 a una UTE liderada por Sacyr pero ni una sola excavadora se movió hasta el año 2012. Cuando empezaron a excavar, se dieron cuenta de que las condiciones geotécnicas del suelo no eran las esperadas así que de nuevo, el proyecto se empezó por redactar y se aprobó de nuevo en 2015.

He aquí que por fin se iniciaron las obras, pero el matrimonio feliz con la empresa constructora solo duró hasta el 20% de ejecución del proyecto. Entonces de nuevo comenzaron los problemas. Sacyr alegó que nuevos problemas técnicos elevaban el coste de la operación (algo muy parecido le ocurrió a la misma empresa durante la construcción de la ampliación del Canal de Panamá) pero en esta ocasión la estrategia no le salió bien. La empresa pública Acuaes decidió rescindir el contrato y sacarlo de nuevo a concurso. Ahora, el Gobierno espera que las obras se vuelvan a iniciar durante esta primavera de 2019. Si todo marcha bien (algo que hasta el momento nunca ha sucedido) la nueva presa podría entrar en funcionamiento en 2021.

El embalse de Alcolea quedará ubicado en la Cuenca Baja del Odiel, aguas abajo de la confluencia de este río con el Oraque. Su capacidad de almacenamiento es de 247 hectómetros cúbicos.

Además de los 52.455.000 euros de la construcción, también se ha invertido ya 3,68 millones en la expropiación de los terrenos, y serán necesarios a posteriori otros 13 millones para equipamiento técnico además de 3,3 para asistencias técnicas diversas. El gasto total será de 73 millones de euros. El 50% lo pondrá el estado y el otro 50% los propios regantes con los beneficios que vayan obteniendo en el futuro.