Alarma ciudadana en Lepe ante dos “falsos” intentos de secuestro a menores

La Policía Local de Lepe ha tenido que frenar a través de un comunicado una serie de comentarios sobre supuestos intentos de secuestros a menores ante la enorme alarma ciudadana que se había suscitado en la localidad. A su juicio, se trata de una falsa alarma que ha circulado rápidamente por las muy activas redes sociales del municipio.

Ante la información vertida en redes sociales sobre el supuesto intento de secuestro de un menor en el barrio de La Noria, desde esta Policía Local se informa que en relación a ese asunto se recibió una llamada, que fue atendida de inmediato sin que se observaran indicios sobre su veracidad ni se requiriera el servicio “in situ” por testigos o ciudadanos.

Por la forma en la que se han desencadenado ”los supuestos hechos” todo parece indicar que se trata de un malentendido ya que, según se ha difundido también en redes sociales, hay comentarios sobre un segundo “intento de secuestro” esta vez en la zona de La Gaga, facilitándose curiosamente también datos concretos del primer “caso”.

A juicio de la Policía, "nos encontramos ante una alarma NO REAL y por ello solicitamos calma a la población y no difundir mensajes no contrastados que puedan crear alarma social".

Ante cualquier duda, la Policía aconseja usar los canales oficiales de información y el teléfono de atención ciudadana 092 ó 959380092.