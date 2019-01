Fátima Báñez ¿futura consejera andaluza o candidata del PP a la Alcaldía de Madrid?

now playing

La ruleta electoral acaba de hacer diana en Andalucía. Con el viento de cola, el Partido Popular prepara ya unas candidaturas municipales que le pueden abrir las puertas de muchos ayuntamientos. Y lo saben. Desde que se ha anunciado la formación del Gobierno andaluz presidido por Moreno Bonilla son muchos los que aspiran a ocupar esas listas. En Huelva, sí, pero también fuera de aquí.

Uno de los nombres que suena con insistencia desde hace algunas semanas es el de la sanjuanera Fátima Báñez. La ex ministra del Gobierno de Mariano Rajoy está en las quinielas para aspirar a ser candidata del PP en la capital de España.

En Madrid se asegura que el PP ha encargado una encuesta en la que se pregunta por Isabel García Tejerina, Íñigo Méndez de Vigo y por Fátima Báñez. Afincada en Madrid desde hace años, Báñez goza de una buena imagen en el PP y es considerada una política con pocas aristas y artes negociadoras.

Amiga personal de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Fátima Báñez cuenta con apoyos robustos en las filas populares. Hoy mismo las tertulias radiofónicas de la capital de España (Onda Cero) daban por hecha la opción de la candidatura de Báñez al Ayuntamiento madrileño. Puede ser un buen regalo de cumpleaños para esta sanjuanera nacida un 6 de enero de 1967.

Pero también varios medios han filtrado su nombre como futura súper consejera en el Gobierno que formará Juan Manuel Moreno Bonilla la próxima semana. Si finalmente Báñez no está es porque le tienen reservada ocupaciones más relevantes. Y no hay muchas, de momento. A pesar de todo, el PP andaluz confía en que esta mujer que se ha volcado en la campaña autonómica diga finalmente sí a su entrada en el Gobierno andaluz. Experiencia no le falta, desde luego.