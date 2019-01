El polvorín de la prisión de Huelva: Seis presos yihadistas y diez etarras en el centro

now playing

Las investigaciones en torno al envenenamiento en el módulo de enfermería siguen inconclusas

La prisión de Huelva es una cárcel que guarda dentro un polvorín por la relevancia de sus presos, algunos de ellos se encuentran entre los más peligrosos que conocemos por los medios de comunicación. La presencia de Bernardo Montoya durante los primeros días de presidio (ahora trasladado a Morón de la Frontera) o el reciente envenenamiento a seis enfermeros de la mista al introducir metadona en el brick de la leche de los trabajadores, han puesto en el objetivo informativo a esta prisión como una de "las más peligrosas". Dentro de estas instalaciones se encuentran también

De hecho, el incidente de envenenamiento con la metadona es uno de los más importantes que se recuerdan en la historia de la penitenciaria española y la investigación que ha llevado a cabo la Policía Nacional ha quedado hasta el momento inconclusa. De hecho están tan abiertas que no se descarta que entre los implicados esté personal del propio centro y no presos como apuntaban todas las sospechas, ya que el número de reos con acceso a las instalaciones de la enfermería es muy limitado y no se han encontrado pruebas contra los mismos.