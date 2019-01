La carretera se cobró la vida de 16 personas en Huelva en 2018, dos menos que el año anterior

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

En el año 2018 fallecieron en accidentes de circulación en vías interurbanas de la provincia de Huelva 14 personas, el mismo número que en el año 2017 . No obstante, el número de accidentes mortales fue de 10, cinco menos que en 2017. Esto es debido a que el año pasado hubo tres accidentes con más de una víctima mortal. Especialmente grave fue el del mes de febrero en Lucena, con tres fallecidos. El número de heridos graves en accidentes en carretera fue de 64.

El número de fallecidos en accidentes de tráfico en vías urbanas fue de 2, frente a los 4 de 2017. Por tanto, el número de fallecidos en vías urbanas ha sido inferior que el año pasado, siendo el número total de fallecidos 16, dos fallecidos menos que el año anterior. En consecuencia, se ha producido una disminución del número total de fallecidos en acciente de tráfico en la provincia por tercer año consecutivo.

2015 22 fallecidos

2016 19 fallecidos

2017 18 fallecidos

2018 16 fallecidos

El 70% de los accidentes mortales y el 64% de los fallecidos han tenido lugar en carreteras convencionales de doble sentido de circulación, frente al 20% que ocurrieron en autopistas y autovías.

El mes con mayor número de fallecidos fue el mes de febrero, con cuatro. En los meses de abril, mayo y octubre, no se produjo ninguna víctima mortal en accidente de tráfico en nuestra provincia. En los meses de julio y agosto de 2018 perdieron la vida 4 personas, una menos que el año anterior. El 60% de los accidentes tuvieron lugar entre semana y el 40% en fines de semana.

Llama la atención el hecho de que todos los fallecidos eran varones. Ninguna mujer perdió la vida en accidente de circulación en Huelva en 2018 .

Por grupos de edad, cinco de los fallecidos tenían edades comprendidas entre lo 15 y los 24 años , un 35,71% del total, lo que no deja de ser preocupante. El grupo con menos fallecidos es el de jóvenes de 25 a 34 años, con un fallecido( 7,14% del total). Es de destacar que ninguno de los fallecidos era menor de 14 años.

En cuanto al tipo de accidente, el 40% del total fueron salidas de vía, seguido de las colisiones, con un 30%, el 10% fueron colisiones fronto-laterales y otro 10% colisiones con obstáculos. Los atropellos a peatones representaron el 10% de los accidentes en carretera.

En lo que se refiere a los factores concurrentes, l as distracciones representaron un 30%, seguidas de los excesos de velocidad( 20%) y el incumpliento de normas (otro 20%). El alcohol y las drogas estuvieron presentes en el 10% de los accidentes mortales.

En cuanto al tipo de vehículos en que viajaban los fallecidos, cuatro eran turismos, dos furgonetas y uno conducía un camión. La antigüedad media de los turismos implicados en accidentes mortales fue de 12 años. El número de motociclistas fallecidos fue uno, frente a los cuatro de 2017. También falleció un ciclista, frente a los dos del año pasado y un peatón. En consecuencia, se observa una disminución del número de usuarios vulnerables fallecidos frente al año anterior. Ha fallecido también un peatón atropellado en una vía urbana.

El uso de los sistemas de seguridad, destaca que cuatro de los fallecidos este año no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

En conclusión, disminuye el número de fallecidos en carretera en la provincia ( se mantiene el número de fallecidos en carretera y disminuyen las muertes en vías urbanas) y el número de accidentes mortales es también considerablemente inferior a 2017.

Precaución al volante

Tras analizar con la jefa provincial de Tráfico, Cristina Gago, los datos del Balance de Seguridad Vial 2017, la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, ha querido destacar que no es aceptable que ninguna persona pierda la vida o resulte con secuelas graves como consecuencia de un accidente de circulación. Mientras una sola persona pierda la vida en un accidente de circulación, no consideraremos que hemos logrado nuestro objetivo. Hoy en día las tecnologías han avanzado mucho y tenemos muchos factores a nuestro favor. Por este motivo, no dejaremos de trabajar en colaboración con todas las Administraciones y todos los actores implicados, para conseguir los objetivos prioritarios marcados.

Por último, la subdelegada ha agradecido el “extraordinario trabajo” que desarrollan los empleados públicos de la Jefatura Provincial de Tráfico y de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico para “velar por la seguridad y la fluidez” en las carreteras de la provincia de Huelva.