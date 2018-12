El PCA cree necesaria la Huelga Feminista tras el crimen de Laura Luelmo

now playing

El Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha trasladado este miércoles sus condolencias y solidaridad a la familia de Laura Luelmo, la joven asesinada en El Campillo, así como su repulsa ante un nuevo caso de violencia machista y ha afirmado que la movilización de las mujeres en la huelga feminista convocada para el próximo 8 de marzo "es más necesaria hoy que ayer".

En un comunicado, la responsable del Área Feminista del PCA, Elena Cortés, y su homóloga en Huelva, María Gadea, han defendido que se trata de un caso de "violencia machista" y lamentan que éste "no aparecerá en los datos oficiales" del país porque "sólo se considera violencia de género cuando se da en el ámbito de la pareja o expareja".

"El asesinato de Laura Luelmo sigue siendo un feminicidio independientemente de la relación que tuviese con su agresor", han asegurado ambas dirigentes comunistas.

Así, el PCA afirma que el de Laura Luelmo "no es un suceso aislado o puntual", sino un caso más que responde a un "sistema patriarcal" en el que a las mujeres "se nos considera ciudadanas de segundo grado".

Elena Cortés ha recordado que "seguimos teniendo leyes insuficientes ante un machismo que no cesa", además de formaciones políticas que "bloquean el avance y la mejora de las mismas" y "un imaginario social que nos juzga y cuestiona cuando somos agredidas preguntándose qué hacíamos por aquel sitio, a cualquier hora y vestidas de tal manera".

Por su parte, María Garea asegura que "no podemos seguir permitiendo que las mujeres vayamos con miedo si salimos solas a la calle ni tampoco que la mitad de la población tenga que ser valiente y no libre". Por todo ello, desde el PCA sostienen que "no vale con tomar medidas simbólicas, hay que actuar desde la raíz".

Así las cosas, el PCA rechaza que la lucha feminista se quede en un "calendario de efemérides" y apuesta porque las mujeres "tenemos que seguir peleando para cambiar la conciencia de esta sociedad y para acabar con un sistema que nos deja desprotegidas, que no nos cree y que cuando toma medidas no llegan a ser verdaderamente útiles".