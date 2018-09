Salmerón: “El partido estaba más para ganarlo que para perderlo”

now playing

Un resultado que no hace justicia con el juego. Esa es la conclusión del análisis que José María Salmerón realiza de la derrota del Recreativo en Ibiza. Para el técnico albiazul, "el partido fue igualado, y estaba más para ganarlo nosotros que para perderlo". Sin embargo, "le hemos regalado la posibilidad de tirar (a Javi Sierra) y hemos perdido tres puntos", lamenta.

Porque para el preparador recreativista, el gol del Ibiza es ante todo "un error nuestro por falta de concentración. No nos han hecho ninguna otra ocasión y hemos tenido fases de juego mejores que el Ibiza, pero en Segunda B no sólo hay que ser mejor que el contrario, hay que tener más mordiente en las áreas y estar más concentrados para que no nos ocurran estas cosas".

Salmerón insiste en que el Decano tenía "controlado el partido. Incluso hemos llegado con algunas jugadas y un tiro al palo". Además, "el tiempo jugaba a nuestro favor" porque el Ibiza estaba obligado a irse arriba "y ya habíamos puesto a gente rápida para aprovechar los espacios y hacerle mucho más daño. Pero el fútbol tiene estas cosas cuando no estás concentrado".