Munitis: “El Recreativo nos ha obligado a defender demasiado atrás”

Sí hay felicidad completa para Pedro Munitis, técnico de un UCAM que asaltó con éxito el Nuevo Colombino. Del triunfo sobre el Recreativo, el preparador universitario destaca que "vinimos con la intención de llevarnos la victoria ante un rival de los grandes, que encaja poco, muy serio, muy bien trabajado tácticamente. Sabíamos que sería difícil pero hemos estado a un buen nivel, sobre todo en la primera parte", señala en ucamdeportes.com.

"Es cierto que no entramos con la intensidad que queríamos -continúa con su análisis-, pero poco a poco fuimos creciendo y generamos situaciones para marcar. En la segunda mitad, el Recre nos ha obligado a defender demasiado atrás. Han dispuesto de aproximaciones en saques de esquina y lo ajustado del marcador ha hecho que hubiera incertidumbre hasta el final. Tuvimos que pedir la hora a pesar de haber contado con varias ocasiones claras".

El preparador visitante señaló también que "preveíamos un partido largo y así ha sido. El Recre no se descompone y tiene las cosas claras. Ganar a equipos como este es resultado de que los jugadores se hayan dejado hasta la última gota de sangre en el campo", añade. En cuanto al golazo de Isi Ros, Munitis no se sorprendió porque "sabemos que es capaz de hacerlo", aunque "por desgracia no había conseguido finalizar una jugada así hasta hoy".