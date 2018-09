Una genialidad de ‘Messi’ Ros tumba al Recreativo (0-1)

now playing

Alguna vez tenía que ser. El Recreativo ha sufrido su primera derrota de la temporada ante un poderoso UCAM (0-1). El Decano cayó al suelo por un gol maradoniano de Isi Ros y no se levantó por sus propias carencias ofensivas. Hubo fases con balón y circulación, pero no definición ni último pase. Y menos mal que Marc Martinez evitó una goleada, porque la claridad que le faltó al Recre la tuvo de sobra el once de Pedro Munitis.

Compareció la escuadra de José María Salmerón con dos novedades en el once. Carlos Martinez recuperaba la titularidad, mientras Alberto Quiles debutaba desde el minuto uno. Por el contrario, Marc Caballe -víctima de unas molestias- y Mario Hernandez se quedaron en la grada.

Impulsado por la motivación de Quiles, el Recreativo dominó en los primeros veinte minutos. Fueron varias llegadas peligrosas, si bien, ninguna de ellas terminó en una ocasión clara. Por el contrario, el UCAM encontró el gol sin quererlo. Isi Ros emuló a Leo Messi iniciando un 'slalom' que terminó con varios defensas y el meta local en el suelo, y un remate a puerta vacía.

El golazo de telediario de 'Messi' Ros cambió el decorado. El Decano perdió el norte al tiempo que su rival se agigantaba. Luis Fernández dio en el palo, aunque por fuera, en el lanzamiento de una falta y Onwu pudo dar el golpe de gracia con un remate cruzado que Marc Martinez salvó con una gran estirada. Los albiazules acogieron con alivio la llegada del descanso.

Salió del vestuario el Recre con fuerzas renovadas. En un calco del inicio, los anfitriones se apropiaron de la pelota y mandaron a su oponente a las trincheras. Dos tiros lejanos de Llorente llevaron la ilusión a la grada, mientras Andrade hacia estragos por el carril zurdo. Salmerón puso de su parte retirando a Borja Diaz y Carlos Martinez por Lolo Plá y Víctor Barroso.

Pero a los recreativistas se le nublaban las ideas al asaltar la última línea defensiva del UCAM y las correrías de Andrade sólo dejaron como botín algunos centros y un puñado de córners sin rematador. Y los contragolpes de los universitarios eran puro veneno. Marc Martinez mantuvo con vida al Decano con tres milagros a un palmo de la línea de gol.

El arreón final de los recreativistas dio para un par de envíos laterales y un intento de remate de Marc Martínez. El Recreativo conoce el amargor de la derrota por primera vez en la presente temporada, superado por una genialidad ajena y por sus propias limitaciones ofensivas.

-FICHA TECNICA

RECREATIVO: Marc Martinez; Pina, Israel Puerto, Iván González, Andrade; Tropi; Caye, Llorente (Traoré, min.76), Borja Díaz (Lolo Plá, min.55), Carlos Martínez (Víctor Barroso, min.67); y Quiles.

UCAM: Curro Harillo; Killian Grant, Javi Fernández (Amaya, min.80), Carlos Moreno, Migue García, Toni Arranz, Collantes, Britos, Isi Ros (Titi, min.86), Luis Fernández (Ismael, min.64) y Onwu.

GOL: 0-1 (min.25) Isi Ros.

ÁRBITRO: Hernández Maeso, del Comité Extremeño. Amonestó a los locales Borja Díaz, Carlos Martínez, Caye y Quiles; y a los visitantes, Toni Arranz, Britos e Isi Ros.

CAMPO: Nuevo Colombino, unos 7.500 espectadores.