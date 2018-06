Una Masterclass de Alfonso Zurro clausura el Aula de Teatro de la UHU en su 17 edición

La pasión por la interpretación, aprender, hacerse preguntas, crecer personal y profesionalmente, vivir cien vidas y empatizar con ellas… El Aula de Teatro de la Universidad de Huelva ofrece a sus alumnos (intérpretes) una formación desde dentro, desde tu propio ser, creando y “haciéndote preguntas”, tal y como señala la directora de la misma Lola Botello.

La actriz y directora onubense compagina su profesión con las clases y ensayos del Aula de Teatro que se ofrecen los lunes y martes “por lo que a nivel logístico me permite continuar con mi actividad”. En este sentido, Botello ha señalado que “no concibo la enseñanza de una actividad artística sin que la persona que la imparte no se exponga cada día a su ejercicio, no se cuestione qué es esto de actuar en su propia experiencia. Creo que estas enseñanzas no son posibles sin partir de la experiencia propia y las preguntas que de ella surgen. Para mí interpretar y enseñar forman parte de la misma búsqueda y aprendizaje”. Por ello, la directora del Aula de Teatro ha agradecido al Área de Cultura de la Onubense que “apueste por docentes que sean profesionales activos, porque por ejemplo en las escuelas oficiales de Arte Dramático y en los Conservatorios de Música esto se penaliza”.

En el día a día, el Aula de Teatro aborda la parte teórica y la práctica en sus clases porque “pensamos que la formación, la investigación y el cuestionamiento de la sociedad en la que vivimos debe primar por encima de la producción artística”. Así, los lunes están dedicados a la formación, centrándose sobre todo en adquirir herramientas y hacerse preguntas acerca de qué es esto de subirse a un escenario y actuar. Mientras que los martes son de puesta en escena, apunta Lola Botello que afirma que “consideramos parte imprescindible de la actividad del aula llevar a escena el trabajo que se hace a lo largo del curso como culminación de este aprendizaje y cuestionamiento y como cierre del hecho dramático en sí que termina con la recepción por parte del público”.

Este curso con su renovación del clásico de Valle-Inclán ‘Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte’ han llenado Las Cocheras del Puerto tras estrenar en Córdoba. Un trabajo minucioso, proveniente de la reflexión, discusión y los diferentes puntos de vista de sus intérpretes. Como señala Botello, “recogemos el concepto de marionetas y esperpento y trabajamos la creación de los personajes, partiendo de los arquetipos de la Comedia del Arte, de improvisaciones y partituras corporales. Nuestro objetivo ha sido intentar crear un retablo grotesco de personajes contemporáneos, acercados a nuestra realidad”.

El Aula de Teatro de la onubense aglutina a un grupo de personas que “se han acercado al teatro desde nuestra realidad que es muy diversa”; coinciden personas de diferentes edades (de 20 a 87), realidades (estudiantes universitarios, estudiantes del aula de la experiencia, personal universitario no docente y personal no universitario) e incluso de diferentes países (estudiantes Erasmus), “algo que nos enriquece enormemente”.

La formación de los intérpretes se compone, aparte de las clases, por masterclass con profesionales que llegan a Huelva para complementar el buen trabajo que se realiza desde el Aula. Este año han pasado por aquí Javier Centeno, Mamen Gallardo, Guillermo Weickert, Juan Carlos Sánchez, Juan Artero, José Manuel Mora y Julio Fraga. Todos ellos “nos han enseñado interpretación, expresión corporal, danza contemporánea, dramaturgia, clown, comedia del arte, partituras corporales, juego escénico, técnica vocal, esgrima… y cerramos el presente curso con Alfonso Zurro”. Nombres que van más allá del extenso y magnífico currículo de cada uno. Aportan experiencia, puntos de vista diferentes, interpretaciones únicas, vivencias, etc. Un formato que completa a la perfección la labor docente del Aula de Teatro.

El Aula de Teatro de la Universidad de Huelva está abierta a toda aquella persona interesada, siempre que sea mayor de 18 años. Toda la información sobre cómo apuntarse, actividades, etc. En su página web: http://culturauhu.wixsite.com/auladeteatro. Este verano, desde el Área de Cultura se vuelve a organizar la Escuela de Cine. Toda la información de Cultura en: http://uhu.es/cultura/