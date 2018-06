La UNIA clausura este jueves el VIII Ciclo de Música del Conservatorio ‘Javier Perianes’

Este jueves a las 20.00 horas se clausura el VIII Ciclo del Conservatorio Profesional de Música “Javier Perianes” y la Escuela Municipal de Música y Danza de Aljaraque, que desde el pasado 12 de abril se viene celebrando en la sede de La Rábida.

El espectáculo musical llega de la mano de las Agrupaciones musicales del Conservatorio Profesional de Música de Huelva ‘Javier Perianes’, integrada por cerca de 80 alumnos y alumnas del centro. Esta formación cuenta con músicos pertenecientes a las grandes familias de instrumentos, sin embargo disfrutaremos exclusivamente de las agrupaciones de viento madera, viento metal y percusión

En cuanto al programa, las obras interpretadas han sido grandes piezas de bandas sonoras del cine como:

- My Heart will go on, James Horner.

- Piratas del Caribe “The medallions call” y “The black pearl”, Hans Florian Zimmer.

- La vida es bella “Buenos días princesa” y “La vida es bella”, Nicola Piovani.

- La máscara del Zorro, James Horner.

Finalmente, resaltar la dirección de María Garrido Calonge, profesional especialista en el viento metal, y José Fernández Núñez, profesor de percusión del propio conservatorio.

La segunda parte del espectáculo estará a cargo de la Banda del Conservatorio “Javier Perianes”, dirigida por Antonio Isidro Gallego Sánchez que interpretará los temas:

- Enrique López (Pasodoble), Antón Alcalde.

- La Granjera de Arlés (Zarzuela), Ernesto Pérez Rosillo.

- La sombra del cruzado (poema sinfónico para banda), Ferrer Ferrán.

Lugar: Sede La Rábida (Palos de la Frontera)

Entrada libre hasta completar el aforo