Rubén Gálvez: “Tarde o temprano el Recreativo estará en Segunda División”

La próxima temporada, las porterías del Nuevo Colombino no tendrán a Rubén Gálvez para defenderlas. Tras toda una vida en el Recreativo, apenas interrumpida por una cesión al Huesca, el 'Gato de Aracena' ha tomado la decisión más complicada de su carrera deportiva, abandonar el Decano. En esta entrevista con DiariodeHuelva.es, el meta onubense explica los motivos de su marcha, aclara polémicas y pronostica un futuro optimista para el club.

-¿Fue difícil tomar esa decisión?

-Sí, ha sido muy difícil, pero después de lo sucedido durante la temporada, uno piensa las cosas y creo que es el momento de salir a vivir nuevos retos.

-¿Su salida se debe sólo a cuestiones deportivas o hay algo más?

-Es una cuestión estrictamente deportiva, este año no he disfrutado de minutos, termino contrato y considero que es el momento de salir y afrontar otros desafíos.

-¿No jugar en Jumilla fue una de esas injusticias que denunció en las redes sociales?

-No, ni mucho menos. Ese tema lo hablé con César Negredo, llegamos a un consenso y decidimos entre los dos que no jugase ese partido. La gente que ha dicho lo contrario no conoce las circunstancias y está equivocada.

-¿A qué se refería entonces?

-A otras cosas, al tema de enero, por ejemplo, cuando no me dejaron salir en el mercado de invierno. Y a situaciones que se fueron dando a principio de temporada, cuando creo que pude entrar en las alineaciones. Pero no hay que darle más vueltas, son cosas del fútbol, nada más.

-¿Da coraje pasarse toda una temporada en blanco?

-Da coraje porque todo jugador quiere jugar y sentirse útil en su profesión, pero este año me ha tocado no tener minutos y ayudar al equipo desde otra posición.

-¿Se está siendo injusto con los futbolistas de Huelva que han salvado al club estos años atrás?

-Es verdad que han sido años duros y difíciles, pero conseguimos sacarlos adelante. Ahora ha venido gente nueva y entrenadores nuevos con sus jugadores, y a nosotros no nos queda otra que respetar sus decisiones.

-¿Ha recibido ya alguna oferta?

-Eso lo lleva mi representante (Emilio de la Riva), yo estoy de vacaciones y ahora intento saber lo menos posible. Quiero desconectar unos días y más adelante iremos viendo y barajando ofertas.

-¿Y cuál es su intención?

-La intención es seguir en Segunda B. Me gustaría quedarme en el Grupo IV, pero no es un impedimento si tengo que salir de casa, porque con 20 años ya lo hice cuando tuve la suerte de ir a un club como el Huesca.

-¿Es un adiós o un hasta luego?

-Espero que sea hasta un hasta luego y que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Vaya donde vaya, seré un recreativista más y le deseo todo lo mejor al club.

-¿Hay motivos para ser optimistas con el futuro del Recreativo?

-Mi percepción es que el Recreativo estará tarde o temprano en Segunda División, que es donde merece competir como mínimo, y que pronto volveremos a disfrutar de tarde bonitas de fútbol en Huelva.