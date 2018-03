El quinto jugador más decisivo de la Liga es suplente en el Recreativo

now playing

El fútbol son goles, aunque hay goles y goles. No es lo mismo anotar el tanto que decide un partido, que hacer una diana con todo decidido. Por eso, los analistas no miran solo el número de goles que marca un futbolista, también su traducción en puntos para su equipo. Y no deja de ser llamativo que el Recreativo tenga en sus filas al quinto jugador más decisivo del Grupo IV de la Segunda División B y que este sea suplente.

Se trata de Boris Garrós, cuyos ocho goles han reportado al Decano un total de ocho puntos, según un estudio de @vintage_stats. Sólo Loren (hoy en la primera plantilla del Betis), Ezequiel (Écija), Marc Fernández (UCAM) y Aketxe (Cartagena) tienen más incidencia en sus equipos que el delantero catalán. Al que tampoco le vale ser el futbolista más determinante del Recre para entrar en las alineaciones de César Negredo.