El vestuario del Recreativo blinda a César Negredo

No ha nacido aún el futbolista que critique públicamente a su entrenador, pues ninguno va a ser tan tonto de echarse piedras sobre el tejado de sus posibilidades de jugar. Pero tampoco es normal la cerrada defensa que el vestuario del Recreativo de Huelva viene realizando de la continuidad de César Negredo al frente del banquillo albiazul.

Ni siquiera la derrota en Almendralejo con el Extremadura, ha mermado la fe de los recreativistas en su técnico interino. Da igual que se trate de suplentes, titulares o antiguos titulares reconvertidos en suplentes. Todos, sin excepción, respaldan la labor del preparador del Decano. Desde la portería hasta la delantera.

"Yo no tengo ninguna duda, estoy a muerte con César Negredo y me gustaría que continuara. He hablado con otros compañeros y también piensan lo mismo", proclama el meta Marc Martínez. "Estamos completamente de acuerdo con las ideas del 'mister'. Estamos a muerte con él y él lo está con nosotros", apostilla el centrocampista Rafa de Vicente.

Su compañero de posición Djack Traoré es aún más contundente si cabe. "Estamos bien con César Negredo, está trabajando bien y no creo que la situación sea culpa del entrenador y sí de los futbolistas. Vamos a trabajar duro para sacar esto adelante", indica.

Incluso el jugador más perjudicado por el cambio de entrenador declara su amor incondicional al 'coach'. "Toda la plantilla está a muerte con el entrenador. Nos gusta como plantea los partidos y los entrenamientos", sentencia Boris Garrós. Todas las declaraciones han sido recogidas por Antena Huelva Radio.