Muere una mujer de 48 años en un accidente en Villanueva de los Castillejos

Una mujer de 48 años falleció en la tarde de este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera A-499, a la altura del término municipal de Villanueva de los Castillejos.

El siniestro se produjo minutos antes de las 20.30 horas, cuando, por causas que se investigan, un turismo se salió de la vía y volcó en el kilómetro 22 de esta carretera.

El Centro de Emergencias 112 Andalucía movilizó hasta el lugar a efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico, los servicios de mantenimiento de la vía y los Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, ya que la conductora, única ocupante del vehículo, había quedado atrapada en el interior.

Pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima en el lugar del accidente.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.