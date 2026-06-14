Extinguido el incendio de Villanueva de los Castillejos

El incendio forestal declarado el pasado fin de semana en el paraje Los Turbios, en el término municipal de Villanueva de los Castillejos, ha quedado oficialmente extinguido este sábado a las 21:40 horas, poniendo fin a una semana de intenso trabajo por parte de los efectivos del Plan Infoca y de los distintos cuerpos de emergencia que han participado en las labores de extinción.

La dirección de extinción ha dado por finalizada la emergencia después de varios días de trabajos de remate, liquidación y vigilancia del perímetro, una vez descartado cualquier riesgo de reproducción del fuego.

El incendio ha sido uno de los más complejos registrados en la provincia de Huelva en los últimos años debido a su rápida propagación, favorecida por las condiciones meteorológicas y por los fuertes vientos que marcaron las primeras horas del siniestro. Según los datos facilitados durante la emergencia, el fuego llegó a alcanzar velocidades de avance extraordinarias y obligó a desplegar un importante dispositivo terrestre y aéreo para proteger a la población y evitar que las llamas alcanzaran zonas habitadas.

Durante los momentos más críticos, las autoridades centraron sus esfuerzos en impedir que el incendio afectara a los núcleos urbanos de San Bartolomé de la Torre, Gibraleón y Alosno, además de evitar que el cambio previsto en la dirección del viento provocara nuevos frentes de especial peligrosidad.

El perímetro recorrido por las llamas supera las 5.000 hectáreas, aunque las autoridades han insistido durante los últimos días en que esa cifra no equivale a superficie totalmente quemada. Será ahora cuando los técnicos comiencen los trabajos de evaluación para determinar con precisión la extensión real afectada y la severidad de los daños ocasionados por el fuego.

La extinción abre una nueva fase centrada en la valoración de las pérdidas sufridas por agricultores, ganaderos, propietarios de fincas y empresas afectadas. Los ayuntamientos de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón ya han comenzado a recopilar información para cuantificar los daños y tramitar las solicitudes de ayudas y medidas de apoyo.

Asimismo, las administraciones trabajan en la petición para que la zona pueda acogerse a las ayudas previstas para territorios afectados por grandes emergencias, una vez concluyan los informes técnicos definitivos.

Tras una semana de enorme tensión, evacuaciones preventivas, noches de incertidumbre y un despliegue sin precedentes de medios humanos y materiales, la extinción del incendio supone un importante alivio para los vecinos de los municipios afectados.

Desde el Plan Infoca se ha querido agradecer el trabajo realizado por todos los profesionales que han participado en la emergencia, así como la colaboración de los cuerpos de seguridad, Protección Civil, administraciones y ciudadanía durante unos días que mantuvieron en vilo a buena parte de la comarca. También se ha trasladado un mensaje de solidaridad y apoyo a los vecinos que ahora afrontan el proceso de recuperación tras uno de los incendios más importantes registrados este año en Andalucía.