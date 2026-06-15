El fuego no espera al verano en Huelva

El verano comenzará oficialmente el próximo 21 de junio, pero en Huelva la preocupación por los incendios forestales ya se ha instalado varias semanas antes. Los fuegos registrados en los últimos días en diferentes puntos de la provincia, entre ellos los declarados en los términos municipales de Almonte y Bonares, han vuelto a poner sobre la mesa una realidad cada vez más evidente: el riesgo de incendios ya no espera a la llegada del verano.

Tradicionalmente, los meses de julio y agosto concentraban la mayor parte de los grandes incendios forestales. Sin embargo, las altas temperaturas registradas durante la primavera, unidas a la acumulación de vegetación tras los episodios de lluvias abundantes, han provocado que el peligro comience a aumentar mucho antes de la llegada oficial de la estación estival.

Los expertos recuerdan que no es necesario encontrarse en pleno mes de agosto para que se produzca un incendio forestal. Basta una combinación de vegetación seca, temperaturas elevadas, baja humedad y viento para que cualquier chispa pueda desencadenar un fuego de importantes dimensiones.

En una provincia como Huelva, que cuenta con una de las mayores superficies forestales de España y alberga espacios naturales de gran valor ecológico, la vigilancia se ha convertido en una tarea prácticamente permanente. Los dispositivos de prevención y extinción deben estar preparados cada vez con más antelación para responder a situaciones de riesgo que antes eran menos habituales en estas fechas.

La sensación de que la campaña de incendios empieza antes también es compartida por numerosos vecinos de municipios rodeados de masa forestal, que observan cómo los episodios de calor intenso y la sequedad del terreno aparecen cada vez más pronto.

La sucesión de incendios registrados durante el mes de junio vuelve a poner de manifiesto que el calendario tradicional de riesgo forestal está cambiando. Aunque el verano aún no ha comenzado oficialmente, Huelva ya afronta unas semanas decisivas para la protección de uno de sus mayores patrimonios: sus montes y espacios naturales.